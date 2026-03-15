MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde 489 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada bir şüphelinin üst aramasında ve motosikletinde 489 sentetik ecza hapı bulundu.

Zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.