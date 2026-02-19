İlginizi Çekebilir

Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan ramazan ayı mesajı

MERSİN - Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duru, mesajında, ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazanda, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği, birlik ve beraberliğin pekiştiğini kaydeden Kaymakam Duru, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı gönüllerin arındığı, ihtiyaç sahiplerine daha fazla el uzatmamız gereken, kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren mübarek bir aydır. Bu mübarek ayın, toplumsal dayanışmamızı artırmasına, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine vesile olmasını temenni ediyorum."



