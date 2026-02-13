Anamur Kaymakamlığı'ndan vatandaşlara sel uyarısı

MERSİN - Anamur Kaymakamlığı, doluluk oranı maksimuma ulaşan Alaköprü Barajı'nda kapakların açılması nedeniyle bazı mahallelerde yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Alaköprü Barajı'nın doluluk oranının maksimum seviyeye ulaştığı belirtildi.

Baraj güvenliğinin sağlanması ve su seviyesinin kontrollü şekilde muhafaza edilmesi amacıyla bazı kapakların açıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Dragon Çayı su seviyesinde yükselme beklenmektedir. Özellikle Evciler, Gercebahşiş, Çarıklar, Bozdoğan, Çeltikçi, Bahçe ve İskele mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, dere yatağına yaklaşmamaları, hayvanlarını ve tarımsal ekipmanlarını güvenli alanlara almaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımız tarafından yapılacak uyarı ve bilgilendirmeleri takip etmeleri, can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır."

