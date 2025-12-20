Anamur'da koordinasyon toplantısı düzenlendi

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde, koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı başkanlığında yapıldı.

Çatlı, toplantıda kolluk kuvvetleriyle yargı arasındaki uyumlu işbirliğinin, suçla mücadelede etkinliğin artırılması ve temel hakların korunması açısından önemli olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcıları tarafından sunumların gerçekleştirildiği toplantıda, delil toplama ve muhafaza süreçleri, talimatların uygulanmasına ilişkin usuller ile uygulamada karşılaşılan sorunlar ele alındı.

