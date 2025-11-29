İlginizi Çekebilir

Antalya'da sağanak ve dolu etkili oluyor
Niğde'de kalp krizi sonucu ölen İlçe Jandarma Komutanı Deniz'in cenazesi Adana'da defnedildi
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'da "Toprağa Saygı" yürüyüşü düzenlendi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Burdur'da konuştu:
Anamur'da meyve ağaçlarında budama ve terbiye kursu tamamlandı
Hatay'da depremden etkilenen kadın girişimciler ürünlerini sergiledi
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Sumbas bu kış doğal gaz konforunu yaşayacak
Samandağ'da ehliyetsiz kamyon sürücüsüne para cezası

Anamur'da meyve ağaçlarında budama ve terbiye kursu tamamlandı

Anamur

Anamur'da meyve ağaçlarında budama ve terbiye kursu tamamlandı

MERSİN - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde, Anamur'da "Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye" kursu düzenlendi.

Ülkü Ocakları Anamur İlçe Başkanlığı ve Anamur Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kursta katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Kursu başarıyla tamamlayanlara düzenlenen törenle belgeleri verildi.

Ülkü Ocakları Anamur İlçe Başkanı Mehmet Satır, yaptığı açıklamada, üreticilere destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. ​​​​​​​



Yurt Dünya 29.11.2025 16:36:28 0
Anahtar Kelimeler: anamur'da meyve ağaçlarında budama ve terbiye kursu tamamlandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da sağanak ve dolu etkili oluyor

2

Niğde'de kalp krizi sonucu ölen İlçe Jandarma Komutanı Deniz'in cenazesi Adana'da defnedildi

3

Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

4

Adana'da "Toprağa Saygı" yürüyüşü düzenlendi

5

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Burdur'da konuştu:

6

Anamur'da meyve ağaçlarında budama ve terbiye kursu tamamlandı

7

Hatay'da depremden etkilenen kadın girişimciler ürünlerini sergiledi

8

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

9

Sumbas bu kış doğal gaz konforunu yaşayacak

10

Samandağ'da ehliyetsiz kamyon sürücüsüne para cezası