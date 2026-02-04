Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

MERSİN - Anamur İlçe Müftülüğü, "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Cengiz Topel Ortaokulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen projenin yalnızca bir kitap dağıtımı olmadığını belirten Fidan, gençlerin manevi, ahlaki ve insani değerlerle buluşmasını amaçladıklarını ifade etti.

Fidan, Kur'an-ı Kerim'in gençler için bir hayat rehberi olduğunu kaydetti.

Programda, Kur'an-ı Kerim dersini seçen 50 öğrenciye Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

