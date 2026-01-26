Android YazarkasaPOS Vestel bayilerinde satışa sunuldu

İSTANBUL - Vestel, işletmelerin dijital dönüşümünü destekleyen B2B çözümler vizyonu kapsamında ürün gamına Worldline lisanslı PAX A910SF Android YazarkasaPOS modelini ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni ürünüyle ödeme çözümleri pazarına giriş yapan Vestel'in satışa sunduğu cihaz, geniş ekranı, uzun pil ömrü ve Android işletim sistemiyle yalnızca ödeme almak için değil, işletmelerin günlük operasyonlarını daha hızlı, pratik ve verimli yönetebileceği çok yönlü bir iş terminali olarak konumlanıyor.

Türkiye genelinde 1200 Vestel mağazasında satışa sunulan model, modern işletmeler için mobil, hafif ve güvenli bir kullanım deneyimi sunuyor.

Yüksek güvenlik standartlarına sahip olan cihaz, chip&pin, temassız, akıllı kart ve mobil ödeme dahil olmak üzere tüm ödeme türlerini destekliyor.

Cihaz, 361 gramlık hafif tasarımı ve 4G/3G/2G/Ethernet bağlantı seçenekleriyle özellikle kurye, saha ekipleri ve yoğun operasyon yürüten işletmeler için büyük kolaylık sağlıyor.

Geniş kapsama alanında kesintisiz iletişim sağlayan model, Worldline Türkiye AR-GE ekibi tarafından geliştirilen özel kilit mekanizmasıyla opsiyonel iletişim ve şarj ünitesi sayesinde tek hamlede masaüstü cihaza dönüşebiliyor.

Bu, özellikle perakende zincirleri ve eczaneler için pratik kullanım avantajı sunuyor, ayrıca opsiyonel pinpad desteği sayesinde masaüstü kullanımda kartlı işlemlerde kolay ve güvenli PIN girişi sağlıyor.

- Geniş entegrasyon kabiliyetiyle B2B dijital dönüşüm

Sunduğu geniş entegrasyon yelpazesiyle yemek kartı sistemleri, banka uygulamaları ve çeşitli yazılım çözümleriyle uyum içinde çalışan cihaz, özellikle ERP ve B2B iş süreçlerinde, entegrasyon gücü ve esnekliğiyle işletmelerin dijital dönüşümüne önemli destek sunuyor.

Önde gelen bankalarla native uygulama uyumluluğu, BKM TechPOS aracılığıyla 21 bankaya erişim, yemek kartı sistemleriyle hazır çalışma imkanı, cihazı B2B işletmeler için güçlü bir platform haline getiriyor.

Birbirinden farklı 397 VAS uygulamasıyla uyumluluk, restoran yönetim sistemlerinden sadakat programlarına kadar birçok alanda işletmelere tek cihaz üzerinden kapsamlı dijital altyapı sunuyor.

Büyük ekranı, yüksek pil kapasitesi ve hafif tasarımıyla da öne çıkan model, kullanıcılarına uzun ömürlü, performans odaklı ve güvenilir bir deneyim sağlıyor.

Cihazın sahip olduğu Android teknolojisi büyük ekranla buluşarak işletmelerin daha kolay işlem yapmasını sağlıyor. Vestel modeli, geniş bayi ağı sayesinde Türkiye genelinde B2B işletmelere ulaştırarak, dijitalleşen ödeme ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyor.

- B2B odaklı dijitalleşmede stratejik işbirliği

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Global Pazarlama & Yurt İçi Satış Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, Vestel olarak yalnızca bireysel tüketiciye değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt veren B2B çözümler geliştirmeye odaklandıklarını belirtti.

Uylukçuoğlu, dijitalleşen iş dünyasında işletmelerin hız, güven ve verimlilik beklentilerini karşılayan çözümler sunmanın kritik hale geldiğini vurgulayarak, "Geniş entegrasyon yelpazesiyle fark yaratan Worldline lisanslı Android YazarkasaPOS, ödeme süreçlerini tek platform altında toplayarak işletmelere operasyonel kolaylık sağlıyor. Bu ürünle amacımız, esnafın ve işletmelerin günlük iş akışlarını daha hızlı, güvenli ve sorunsuz hale getirerek rekabet güçlerini desteklemek." ifadelerini kullandı.

Worldline Türkiye Genel Müdürü Gökşin Öney Yılmaz da Türkiye genelinde 300 bin iş yerinde 500 binden fazla yazarkasa ile işletmelerin verimliliğini artıran çözümler sunduklarını vurgulayarak, "Vestel işbirliğiyle A910SF Android YazarkasaPOS'un yaygın erişilebilirliği, modern teknolojiyi uygun fiyatlarla mükelleflerle buluşturuyor." değerlendirmelerinde bulundu.