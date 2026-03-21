Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor maçının ardından

ANKARA - Trednyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 7-0 mağlup eden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, milli araya girerken alınan 3 puanın önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın Koşukavak, Ramazan Bayramı'nı da kutlayarak, "Kazanmamız açısından önemli bir maçtı. Çünkü iki haftadır Sakarya’yla içeride berabere kaldık, deplasmanda bir Sarıyer mağlubiyeti aldık. Milli araya girerken 3 puan, 47 puan yapıp yukarıda sıralarda kalmamız açısından önemliydi. Bu arada Adana Demirspor gibi ülkenin önemli, futbol anlamında mihenk taşı olan kulüplerin yaşadığı bu durumlar üzücü. Genç oyuncuları vardı, zaten ligdeki durumları da ortada. Bizim açımızdan böyle maçlara adapte olmak, konsantre olmak çok kolay olmuyor ama oyuncularım sağ olsunlar her maç gibi rakipten bağımsız ciddiyetle oynadılar. Böyle bir skor oldu." ifadelerini kullandı.

Milli aranın takıma iyi geleceğini aktaran Koşukavak, "Bu milli ara bizim için çok değerli çünkü kadro derinliğimiz açısından formsuz oyuncularımız, birkaç sakat oyuncumuz var. Bence bizim açımızdan tam zamanında geldi. Toparlanıp kalan 6 maçta play-off iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Adana Demirspor Kulübü de inşallah eski günlerine döner diye umut ediyorum." diye konuştu.


- Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor'da basın toplantısına katılan antrenör Hilmi Bozkurt, Ankara Keçiörengücü'nü tebrik ederek şunları kaydetti:

"Takımımız için 6-7 haftadır bireysel hatanın en yoğun olduğu bir maçı yaşadık. Gönül isterdi bayramda hem iyi futbolumuz olsun hem pozitif oyun anlamında çocuklarımıza katkı koyalım ama dediğim gibi son haftalardaki en hatalı oyunların olduğu bir maç izledik. Sporcularımıza hep söylüyorum çalışacak çok yönümüz, işimiz var. Onların da gayretleriyle bu problemlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor. Çalışmaya devam edeceğiz, yapacak bir şey yok."



Spor 21.03.2026 20:35:15 0
Anahtar Kelimeler: ankara keçiörengücü-adana demirspor maçının ardından

İlginizi Çekebilir

1

Mersin-Antalya kara yolunda heyelan meydana geldi

2

Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor maçının ardından

3

Mersin'deki Berdan Baraj Gölü'nde su seviyesi yükseldi

4

Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

5

Futbol: Trendyol 1. Lig

6

Jandarma Side Antik Kenti'nde esnaf ve misafirlerin bayramını kutladı

7

Adana'da trafik kazasında ölen kadının cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi

8

Mersin'de dolu ve fırtına tarım alanlarına zarar verdi

9

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay Samandağ'da bayramlaşma programına katıldı

10

AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı'nın annesinin cenazesi defnedildi