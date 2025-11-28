Antakya Medeniyetler Korosuna Vatikan daveti

ANKARA - BUĞRAHAN AYHAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun katıldığı programda Müslüman ve Hristiyan ilahileri seslendiren Antakya Medeniyetler Korosu Vatikan'dan davet aldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda düzenlenen programda sahne alan üç din ve altı mezhepten olmak üzere birçok üyeden oluşan koronun şefi Yılmaz Özfırat, koroyu, programda yaşadıkları heyecanı ve aldıkları daveti, AA muhabirine anlattı.

Koronun 200 kişiden oluşan bir topluluk olduğunu, içerisinde imam, papaz, doktor ve avukat gibi birçok meslekten üyelerin bulunduğunu belirten Özfırat, "Tek bir felsefemiz var, ister Hristiyan olsun ister Yahudi olsun ister Müslüman olsun hepimiz tek bir Allah'ın kuluyuz, bunu göstermeye çalışan bir topluluğuz." dedi.

Dünyanın çok farklı noktasında bugüne kadar 3 binden fazla konser verdiklerini aktaran Özfırat, çok heyecanlı bir programa geldiklerini, Cihannüma Salonu'ndaki programa katılmaktan onur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Özfırat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın davetleri üzerine ülkemizde bulunan Sayın Papa'ya bir konser vermek için buradaydık. Millet Kütüphanesi'nde çok anlamlı bir konsere imza attık. Böylesine bir etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Hem Müslüman ilahileri hem Hristiyan ilahilerinden oluşan bir repertuvar seçtik. İzleyicilere güzel bir hoş seda bıraktığımızı düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de zaten bir arada yaşama kültürü ve bütün dünyaya örnek bir yaşamımız olduğu için bunu gelip burada onların görmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Günümüze baktığınız zaman dünyanın her yerinde akan bir kan ve gözyaşı var. En başta Gazze'de yaşananlar var. Her gün çocuklar öldürülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetini de çok iyi bildiğimiz için böyle bir organizasyona katılıp 'bakın işte bir arada yaşanabiliyor' mantığını hem Papa'ya hem de diğer insanlara gösterdiğimiz için mutluluk duyuyoruz."

- Vatikan'dan davet

Müzik dinletisini sundukları an heyecanlandıklarını belirten Özfırat, "Yanında ciddi bir kardinal topluluğuyla birlikte geldiği için hemen bizi davet ettiler. 'Vatikan'a gelir misiniz, orada konser yapar mıyız?' diye. Biz de bundan mutluluk duyacağımızı kendilerine ilettik. İnşallah önümüzdeki günlerde yine barış için yine dünyada akan kanların son bulması için böyle bir etkinliğe gidip buraya da bir imza atarsak çok mutlu oluruz." diye konuştu.

Koro üyelerinden Diyana Beytaroğlu Görür de uzun yıllardır koroda yer aldığını anlatarak, "Türk vatandaşıyım, Hristiyan'ım. Benim için böyle bir organizasyonda bulunmak gerçekten çok gurur vericiydi." dedi.

Hatay'da yaşadığını, şehirde farklı din ve kültürlerde yaşayan birçok insanın bulunduğunu kaydeden Görür, tüm dünyaya birlikte yaşama mesajını şarkı ve müzik yoluyla aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Farklı din ve mezheplerle aynı koroda bulunmanın önemine işaret eden Görür, sundukları müzik dinletisine ilişkin, "Bizim için yalnızca bir sahne deneyimi değildi. Bayağı gurur verici bir sahneydi bizim için. Birlikte yaşama mesajını tüm dünyaya duyurabilmek bu vesileyle çok değerliydi. Genel olarak heyecanlıydım. Katıldığım en gurur verici sahnelerden biriydi ve insanların olumlu ve pozitif tepkileri bize daha da bir gurur verdi." ifadelerini kullandı.