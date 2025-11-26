İlginizi Çekebilir

Antakya

Antakya'da tarım lisesi öğrencileri buğday tohumlarını toprakla buluşturdu

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Her Tohum Bir Gıda Projesi" kapsamında Saadet Yusuf Mıstıkoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul arazisinde tohum ekimi yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, öğrenciler okulun 52 dönümlük arazisinde 1,5 ton buğday tohumunu toprakla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sadettin Çakır, tarımın Hatay'ın temel ekonomik değerlerinden olduğunu belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen de tarımın bölge için önemine anlattı.



Yurt Dünya 26.11.2025 12:56:25 0
