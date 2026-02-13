Antakya'da "Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü" kapsamında stant açıldı

İlginizi Çekebilir

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü dolayısıyla stant açıldı.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen etkinlikte sağlık çalışanları tarafından hasta yakınlarına ve vatandaşlara çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhisin önemi ve tedavi süreçleri anlatıldı.

Onkoloji Uzmanı Dr. Damla Günenç Eşim, gazetecilere, çocukluk çağı kanserlerinde tıbbi tedavinin yanı sıra ailelerin sergilediği psikolojik tutumun da önemli olduğuna söyledi.

Kanser teşhisiyle karşılaşan ailelere tavsiyelerde bulunan Eşim, şunları kaydetti:

"Bu durumların öngörülebilir olmadığını öncelikle kabul etmek gerekir. Böyle bir durumla karşılaştıklarında ailelere önerim, paniklemeden, endişelenmeden ve kendilerini suçlamadan süreci yönetmeleridir. Aileler, çocukları için güvenli ve psikolojik destek sağladıkları bir ortam yaratarak, hekimleri ve sağlık çalışanları ile uyum içinde tedavi sürecine katılmalı."



