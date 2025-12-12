ANTALYA - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen "Antalya 2050 Vizyonu Arama Konferansı" başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, geçmişe bakarak bugünün anlaşılabileceğini, aynı zamanda yarına yönelik çıkarımlarda da bulunabileceğini söyledi.

Vali Şahin, 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında en büyük eksiğin turistik yatak kapasitesi olduğunu belirtti.



Merhum Başbakan Turgut Özal'ın "Türkiye'nin turistik yatak kapasitesi Rodos Adası'ndaki yatak kapasitesinden daha düşük." dediğini hatırlatan Vali Şahin, "Bugün nerelere geldik? Antalya'nın beş yıldızlı otel sayısı ve yatak kapasitesi, tüm İspanya'dan fazladır. Yani bir şeyler başarılmış. Bugün artık 'yatak sayımızı artıralım." diye hiç kimse konuşmuyor." ifadelerini kullandı.

Geçmişte tarımda en büyük meselenin artan nüfusu doyurmak, verimlilik ve mekanizasyon olduğunu vurgulayan Şahin, bunların da bugün artık konuşulmadığını, bugünün konusunun su ve su kıtlığı olduğunu anlattı.

- "Bizim ciddi kentsel dönüşüme ihtiyacımız var"

Şahin, yeni ve hızla dönüşen bir dünya olduğunu, buna göre pozisyon alınması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu konferansta çıkacak sonuçların politika belirleyicilerin önünde birer rehber görevi göreceğine inanıyorum. Kentsel dönüşüm ve şehircilik. Bence asıl kriz, asıl aciliyet arz eden bölüm burası. Bizim böyle bir 25 yıl sonrasına da vaktimiz yok. Kentsel dönüşüm ve şehircilik konusunda Türkiye iyi bir sınav vermiyor. Bugünün hatası değil. Bir 30 yıl öncesinin hataları, belki daha da önceden gelen sorunlar var. Ama bugün önümüzde bu sorunlarla karşı karşıyayız. Geçenlerde bir deprem oldu değil mi? Antalya deprem bölgesi değil ama 4,9 şiddetinde bir depremle şöyle bir sarsıldık. Aslında öyle çok önemli bir deprem değildi. Ama bizim gündemimize depremi getirmesi anlamında çok önemli bir depremdi. Çünkü herkes evini şöyle bir düşünmüştür. Antalyalılar, eğer düşünmediyseniz lütfen oturduğunuz evleri bir düşünün. Hangi yılda yapıldı? Nasıl bir beton kullanıldı? Demir nasıl bir demirdi? Bir düşünün. Antalya'nın yapı stokunun çok ciddi yetersiz olduğunu, sorunlu olduğunu düşünüyorum, görüyorum. Bizim ciddi kentsel dönüşüme ihtiyacımız var."

- "2050 yılında Antalya'yı nerede görmek istiyoruz"

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise kentin 2050 yılı hayallerinin neler olması gerektiğini ortak akılla tespit etmek ve hayallerin gerçekleşmesi konusunda yol haritası oluşturmak istediklerini kaydetti.

Konferansta 310 kişinin, 4 ayrı grupta çalışma yapacağını ifade eden Hacısüleyman, "Herkes Antalya'yı kendine dert ediniyor. Çünkü bu şehirde yaşıyoruz. Dört ana grupta turizmde, tarımda, ticaret ve sanayide kentsel dönüşüm, şehircilik anlamında bir çalışma hedefledik. 2050 yılında Antalya'yı nerede görmek istiyoruz? Nasıl görmek istiyoruz? Diğer bir deyişle nerede görmek istemiyoruz? Nasıl görmek istemiyoruz? Nasıl bir Antalya'yı hayal dahi etmek istemiyoruz? Bu sorulara bir cevap, ortak akıl çerçevesinde arayışımız var." diye konuştu.

Hacısüleyman, sonraki kuşaklara yaşanabilir bir Antalya bırakmanın sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, hissederek çözüm önerilerinde bulunulması gerektiğini söyledi.

Konferansa kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.



Programda 3 gün boyunca Antalya'nın geleceğine yön verecek politika çerçeveleri ve vizyon hedeflerinin oluşturulması amaçlanıyor.