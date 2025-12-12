İlginizi Çekebilir

DeFacto ve Karaca yılbaşı koleksiyonu için bir araya geldi
Burdur'da jandarma ve emniyete tahsis edilen 56 yeni araç törenle hizmete alındı
Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
"Antalya 2050 Vizyonu Arama Konferansı" başladı
Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Kıymacı için veda töreni düzenlendi
Kış aylarında migren atakları hava değişimiyle şiddetleniyor
Hatay'da son kullanma tarihi geçmiş şekerleme, çikolata ve cips imha edildi
Adana'da evlilik kredisi alan gençlere evlilik öncesi ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
Yöresel ürün markalarını oluşturan gelin görümce, 60 kişiye istihdam sağladı
Huawei Dubai'de yeni nesil amiral gemisi cihazlarını tanıttı

"Antalya 2050 Vizyonu Arama Konferansı" başladı

"Antalya 2050 Vizyonu Arama Konferansı" başladı

ANTALYA - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen "Antalya 2050 Vizyonu Arama Konferansı" başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, geçmişe bakarak bugünün anlaşılabileceğini, aynı zamanda yarına yönelik çıkarımlarda da bulunabileceğini söyledi.

Vali Şahin, 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında en büyük eksiğin turistik yatak kapasitesi olduğunu belirtti.

Merhum Başbakan Turgut Özal'ın "Türkiye'nin turistik yatak kapasitesi Rodos Adası'ndaki yatak kapasitesinden daha düşük." dediğini hatırlatan Vali Şahin, "Bugün nerelere geldik? Antalya'nın beş yıldızlı otel sayısı ve yatak kapasitesi, tüm İspanya'dan fazladır. Yani bir şeyler başarılmış. Bugün artık 'yatak sayımızı artıralım." diye hiç kimse konuşmuyor." ifadelerini kullandı.

Geçmişte tarımda en büyük meselenin artan nüfusu doyurmak, verimlilik ve mekanizasyon olduğunu vurgulayan Şahin, bunların da bugün artık konuşulmadığını, bugünün konusunun su ve su kıtlığı olduğunu anlattı.

- "Bizim ciddi kentsel dönüşüme ihtiyacımız var"

Şahin, yeni ve hızla dönüşen bir dünya olduğunu, buna göre pozisyon alınması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu konferansta çıkacak sonuçların politika belirleyicilerin önünde birer rehber görevi göreceğine inanıyorum. Kentsel dönüşüm ve şehircilik. Bence asıl kriz, asıl aciliyet arz eden bölüm burası. Bizim böyle bir 25 yıl sonrasına da vaktimiz yok. Kentsel dönüşüm ve şehircilik konusunda Türkiye iyi bir sınav vermiyor. Bugünün hatası değil. Bir 30 yıl öncesinin hataları, belki daha da önceden gelen sorunlar var. Ama bugün önümüzde bu sorunlarla karşı karşıyayız. Geçenlerde bir deprem oldu değil mi? Antalya deprem bölgesi değil ama 4,9 şiddetinde bir depremle şöyle bir sarsıldık. Aslında öyle çok önemli bir deprem değildi. Ama bizim gündemimize depremi getirmesi anlamında çok önemli bir depremdi. Çünkü herkes evini şöyle bir düşünmüştür. Antalyalılar, eğer düşünmediyseniz lütfen oturduğunuz evleri bir düşünün. Hangi yılda yapıldı? Nasıl bir beton kullanıldı? Demir nasıl bir demirdi? Bir düşünün. Antalya'nın yapı stokunun çok ciddi yetersiz olduğunu, sorunlu olduğunu düşünüyorum, görüyorum. Bizim ciddi kentsel dönüşüme ihtiyacımız var."

- "2050 yılında Antalya'yı nerede görmek istiyoruz"

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise kentin 2050 yılı hayallerinin neler olması gerektiğini ortak akılla tespit etmek ve hayallerin gerçekleşmesi konusunda yol haritası oluşturmak istediklerini kaydetti.

Konferansta 310 kişinin, 4 ayrı grupta çalışma yapacağını ifade eden Hacısüleyman, "Herkes Antalya'yı kendine dert ediniyor. Çünkü bu şehirde yaşıyoruz. Dört ana grupta turizmde, tarımda, ticaret ve sanayide kentsel dönüşüm, şehircilik anlamında bir çalışma hedefledik. 2050 yılında Antalya'yı nerede görmek istiyoruz? Nasıl görmek istiyoruz? Diğer bir deyişle nerede görmek istemiyoruz? Nasıl görmek istemiyoruz? Nasıl bir Antalya'yı hayal dahi etmek istemiyoruz? Bu sorulara bir cevap, ortak akıl çerçevesinde arayışımız var." diye konuştu.

Hacısüleyman, sonraki kuşaklara yaşanabilir bir Antalya bırakmanın sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, hissederek çözüm önerilerinde bulunulması gerektiğini söyledi.

Konferansa kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.

Programda 3 gün boyunca Antalya'nın geleceğine yön verecek politika çerçeveleri ve vizyon hedeflerinin oluşturulması amaçlanıyor.



Yurt Dünya 12.12.2025 14:25:05 0
Anahtar Kelimeler: "antalya 2050 vizyonu arama konferansı" başladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

DeFacto ve Karaca yılbaşı koleksiyonu için bir araya geldi

2

Burdur'da jandarma ve emniyete tahsis edilen 56 yeni araç törenle hizmete alındı

3

Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

4

"Antalya 2050 Vizyonu Arama Konferansı" başladı

5

Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Kıymacı için veda töreni düzenlendi

6

Kış aylarında migren atakları hava değişimiyle şiddetleniyor

7

Hatay'da son kullanma tarihi geçmiş şekerleme, çikolata ve cips imha edildi

8

Adana'da evlilik kredisi alan gençlere evlilik öncesi ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

9

Yöresel ürün markalarını oluşturan gelin görümce, 60 kişiye istihdam sağladı

10

Huawei Dubai'de yeni nesil amiral gemisi cihazlarını tanıttı