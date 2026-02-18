İlginizi Çekebilir

Diz ağrısı eklemlerdeki sorunla ilgili önemli bir uyarı olabilir
Gaziantep ve çevre illerde okullar ramazan ayı için süslendi
Osmaniye'de gazetecilere haber fotoğrafçılığı ve yapay zeka eğitimi verildi
Doğa Koleji Türkiye İtibar Endeksi'nde birinci oldu
Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Terlemez, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Binance TR'ye A.C.E. Awards'tan "Diamond" ödülü
Marmarabirlik Bursalı öğrencileri mutfak atölyesinde buluşturdu
Mersin'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çekildi
Dere yatağında mahsur kalan işçi servisi iş makinesiyle kurtarıldı
Doğu Akdeniz'deki iller yılın ilk ayında 886 milyon dolarlık ihracata imza attı

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Terlemez, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Terlemez, AA

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Terlemez, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Birol Terlemez, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Terlemez, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafına oy veren Terlemez, "Spor"da Gerald Anderson'un "Yumruklar konuşuyor", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Erçin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını oyladı.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Terlemez, "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını tercih etti.

Terlemez, fotoğrafları çekenleri tebrik ettiğini, hepsinin birbirinden etkileyici kareler içerdiğini söyledi.

Fotoğrafların hepsinin duygu yüklü olduğunu vurgulayan Terlemez, "Anadolu Ajansı muhabir ve fotomuhabirleri çok güzel işler çıkarmış. Özellikle Gazze'deki fotoğraflar bizi çok etkiledi. Fotoğrafların hepsinin hikayeleri kalbimize dokunuyor. Fotoğraflar bizi çok duygulandırdı, emekleri geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

- Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.



Yurt Dünya 18.02.2026 16:49:21 0
Anahtar Kelimeler: antalya bölge idare mahkemesi başkanı terlemez aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Milletle Daha Ne Kadar İnatlaşacaksınız?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Ramazan’da En Doğru Destek: İnsanı ve Özgürlüğü Önceleyen "Nakdi Yardım"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Diz ağrısı eklemlerdeki sorunla ilgili önemli bir uyarı olabilir

2

Gaziantep ve çevre illerde okullar ramazan ayı için süslendi

3

Osmaniye'de gazetecilere haber fotoğrafçılığı ve yapay zeka eğitimi verildi

4

Doğa Koleji Türkiye İtibar Endeksi'nde birinci oldu

5

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Terlemez, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

6

Binance TR'ye A.C.E. Awards'tan "Diamond" ödülü

7

Marmarabirlik Bursalı öğrencileri mutfak atölyesinde buluşturdu

8

Mersin'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çekildi

9

Dere yatağında mahsur kalan işçi servisi iş makinesiyle kurtarıldı

10

Doğu Akdeniz'deki iller yılın ilk ayında 886 milyon dolarlık ihracata imza attı