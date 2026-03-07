İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Adana'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Hatay'da çocuklar için teravih namazı sonrası etkinlik düzenlendi
Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor maçının ardından
Milli judoculardan Ümitler Avrupa Kupası'nda 2 madalya
Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3 bin 324 kadın çalışanıyla kente değer katıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3 bin 324 kadın çalışanıyla kente değer katıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3 bin 324 kadın çalışanıyla kente değer katıyor

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesinin, farklı birimlerde görev yapan 3 bin 324 kadın personeli, şehre kadın dokunuşu sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ulaşımdan tarıma, eğitimden kültür ve sanata, sağlıktan spora kadar birçok alanda çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, yönetim kadrosundan sahaya farklı kademelerde görev alan kadınlar, ürettikleri projeler ve sundukları hizmetlerle Antalya'nın gelişimine yön veriyor.

Parklar, caddeler, sosyal hizmet projeleri ve ulaşım ağı gibi birçok noktada çalışan kadınlar, şehrin modernleşme sürecinde aktif rol üstleniyor.

Otobüs şoförü Mihriban Kılınç, yaptığı işten gurur duyduğunu ve çok çalıştığını belirtti.

Erkek çalışma arkadaşlarının, kadınların bu sektörde var olmaları için çabaladıklarını aktaran Kılınç, "Çalışma arkadaşlarımızın bize sağladığı destek muazzam. Zira bu iş erkek üzerine kurulmuş bir iş. Toplu ulaşımda şoför olarak çalışan 40 kadınız." ifadesini kullandı.

Amirlerinin kadın istihdamına özellikle çaba harcadığını vurgulayan Kılınç, kadınların dokunduğu her yeri güzelleştirdiğini kaydetti.

Temizlik personeli Safinaz Akyiğit de Antalyalıların temiz bir şehre uyanması için erken saatlerde göreve başladıklarını ve kentin kadın eliyle daha güzel bir hale geldiğini belirtti.



Yurt Dünya 7.03.2026 13:02:19 0
Anahtar Kelimeler: antalya büyükşehir belediyesi 3 bin 324 kadın çalışanıyla kente değer katıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

İran Başaracak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

GÜNCELLEME - Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

2

Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

3

Adana'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

4

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

5

Hatay'da çocuklar için teravih namazı sonrası etkinlik düzenlendi

6

Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor maçının ardından

7

Milli judoculardan Ümitler Avrupa Kupası'nda 2 madalya

8

Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

9

Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

10

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı