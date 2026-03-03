Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ramazanda sıcak yemek dağıtımını sürdürdü

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil aşevi ekipleri, ramazan ayı kapsamında sıcak yemek ikramlarını sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mobil aşevi tırıyla Duraliler Semt Pazarı önünde vatandaşlara 1000 kişilik sıcak yemek ikramı gerçekleştirildi. Mobil aşevinin Duraliler menüsünde tarhana çorbası, etli kuru fasulye, pilav ve helva yer aldı.

Mobil aşevi, 3 Mart'ta Özgürlük Mahallesi Kapalı Pazar yeri, 4 Mart'ta Düdenbaşı Mahallesi Demirgül Ortaokulunda, 5 Mart'ta Yeni Emek Mahallesi Muhtarlık önünde vatandaşlara yemek ikramında bulunacak.

Yemek dağıtımları, 6 Mart'ta Zeytinlik Mahallesi Spor 89 Sitesi yanı, 7 Mart'ta Çamlıbel Mahallesi Muhtarlık önü, 8 Mart'ta Atatürk Mahallesi Şehir Başpolis Kadir Can Parkında gerçekleşecek.

Yemek dağıtımı, iftar öncesi saat 18.00’de yapılıyor.



