İlginizi Çekebilir

Hatay'da ikinci kez düzenlenecek robot yarışması 2 Nisan'da başlayacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil aşeviyle ikramlarını sürdürüyor
Burdur'da helikopterle trafik denetimi yapıldı
Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin çalışması sürüyor
Adana'da kaya düşmesi sonucu kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı
Garanti BBVA Emeklilik 2025'te 7,2 milyar lira teknik kar elde etti
Prof. Dr. Batı'dan sosyal medyada görünürlük ve beğeni arayışına ilişkin değerlendirme
Muratpaşa ilçesindeki okulda öğrenciler ramazan coşkusunu yaşadı
Antalya'da 7 milyon 440 bin makaron ele geçirildi
Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil aşeviyle ikramlarını sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil aşeviyle ikramlarını sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil aşeviyle ikramlarını sürdürüyor

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla mobil aşeviyle yemek dağıtımlarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mobil aşevi, geleneksel hale getirilen mahalle iftarları kapsamında her akşam farklı mahallede kuruluyor.

Her gün bin kişiye 4 çeşit sıcak yemek ikram ediliyor.

İkramlar, 25 Şubat'ta Barış Mahallesi Aydınlar Camii önü, 26 Şubat'ta Habipler pazar yeri, 27 Şubat'ta Erenköy pazar yeri, 28 Şubat'ta Varsak Karşıyaka Mahallesi muhtarlık yanı ve 1 Mart'ta Ünsal Mahallesi pazar yerinde devam edecek.

Ramazan ayı boyunca her gün bir mahallede yemek dağıtımı yapılacak.




Yurt Dünya 25.02.2026 14:55:37 0
Anahtar Kelimeler: antalya büyükşehir belediyesi mobil aşeviyle ikramlarını sürdürüyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Sayın Bahçeli’ye Açık Çağrı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye’nin Kalbinde Çatlayan Duvarlar: Aile Çökerse Vatan Çöker!
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Hatay'da ikinci kez düzenlenecek robot yarışması 2 Nisan'da başlayacak

2

Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil aşeviyle ikramlarını sürdürüyor

3

Burdur'da helikopterle trafik denetimi yapıldı

4

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin çalışması sürüyor

5

Adana'da kaya düşmesi sonucu kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

6

Garanti BBVA Emeklilik 2025'te 7,2 milyar lira teknik kar elde etti

7

Prof. Dr. Batı'dan sosyal medyada görünürlük ve beğeni arayışına ilişkin değerlendirme

8

Muratpaşa ilçesindeki okulda öğrenciler ramazan coşkusunu yaşadı

9

Antalya'da 7 milyon 440 bin makaron ele geçirildi

10

Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı