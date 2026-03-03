Antalya Büyükşehir Belediyesinden 60 milyon liralık yağmur suyu hattı yatırımı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesince, "Konyaaltı İlçesi Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi" kapsamında, Sarısu, Hurma ve Uluç mahallelerinde 3 bin 188 metre yağmur suyu hattı inşa ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Konyaaltı’nın 39 mahallesinde yağmur suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yağmur suyu hattı bulunmayan bölgeler ile mevcut altyapısı yetersiz kalan ve ekonomik ömrünü tamamlayan alanlarda yağmur suyu hat imalatları gerçekleştiriliyor.

Yapılan imalatlarla mahalle içlerinde yağış sonrası biriken sular mevcut kanallara kontrollü ve güvenli şekilde aktarılacak. Böylece yol aksları, site girişleri ve yaşam alanlarında oluşan su birikmeleri azaltılarak, yoğun yağışlarda oluşan kötü manzaraların son bulması hedefleniyor. 60 milyon lira bedelle hayata geçirilen projenin, bir yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Konyaaltı Hurma Mahallesi Muhtarı Canan Aydın, yürütülen çalışmalarla ilgili, ASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın önemli olduğunu belirterek, daha önce yağışlarda su birikintileri nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşıyordıklarını ifade etti.



