İlginizi Çekebilir

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Yabancı Diller Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Caner oldu
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kadirli ilçesinde "Geleceğini Adaletle Koru Projesi" tanıtıldı
CHP Genel Başkanı Özel, fırtınada Atatürk büstünü koruyan Adanalı gençlerle görüntülü konuştu
Zatürre akciğer filminde her zaman görülmüyor
Antalya Oyuncak Müzesi'ne Azerbaycan'dan 26 parçalık bağış
Akbank ve KGF'den tarımsal üretime finansman desteği
Antalya Büyükşehir Belediyesinden ramazanda vatandaşa sıcak yemek ikramı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta konuştu:
Alanya'da rezidansta çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesinden ramazanda vatandaşa sıcak yemek ikramı

Antalya Büyükşehir Belediyesinden ramazanda vatandaşa sıcak yemek ikramı

Antalya Büyükşehir Belediyesinden ramazanda vatandaşa sıcak yemek ikramı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, ramazanın manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla sıcak yemek ikramını bu yıl da sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mobil aşevi, ramazan ayının ilk gününde Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde vatandaşlara 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren mobil aşevi, her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşacak.

Aşevinde hazırlanan yemekler, ramazan ayı boyunca önceden belirlenen ve duyurusu yapılan noktalarda dağıtılacak.

Her gün saat 18.00 itibarıyla başlayacak dağıtımlarda, günlük 1000 kişilik dört çeşit sıcak yemek ikram edilecek.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi geleneksel ramazan ayı etkinliklerini, bu yıl Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriyor.

Etkinliklerin ilk gününde Hacivat-Karagöz gölge oyunu sergilendi.



Yurt Dünya 20.02.2026 16:42:43 0
Anahtar Kelimeler: antalya büyükşehir belediyesinden ramazanda vatandaşa sıcak yemek ikramı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Çalışkan Yönetici Her Zaman Takdir Edilir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Hizmetin Adı: Kurum mu, Şahıs mı?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Yabancı Diller Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Caner oldu

2

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

3

Kadirli ilçesinde "Geleceğini Adaletle Koru Projesi" tanıtıldı

4

CHP Genel Başkanı Özel, fırtınada Atatürk büstünü koruyan Adanalı gençlerle görüntülü konuştu

5

Zatürre akciğer filminde her zaman görülmüyor

6

Antalya Oyuncak Müzesi'ne Azerbaycan'dan 26 parçalık bağış

7

Akbank ve KGF'den tarımsal üretime finansman desteği

8

Antalya Büyükşehir Belediyesinden ramazanda vatandaşa sıcak yemek ikramı

9

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta konuştu:

10

Alanya'da rezidansta çıkan yangın hasara neden oldu