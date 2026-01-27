İlginizi Çekebilir

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Kahveci, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kahveci, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını oylayan Kahveci, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" karesini beğendi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafına oy veren Kahveci, "Günlük Hayat"ta Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini tercih etti.

Kahveci, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve emek verilen kareler olduğunu belirten Kahveci, fotoğraflar arasında seçim yapmanın zor olduğunu söyledi.

O an içinde yarattığı duyguya göre bir tercihte bulunduğunu anlatan Kahveci, şöyle konuştu:

"Hepsi birbirinden güzel ve bizi etkileyen fotoğraflardı. 2025 yılında yaşadığımız sosyolojik, uluslararası durum veya insan haklarına yönelik saldırılar bazı fotoğraflarla bize geçmişi hatırlatarak üzdü ve belki seçimlerimizde de etkili oldu. İnşallah 2026'da benzer fotoğraflara sebebiyet verecek bir ortam veya dünya içerisinde yaşamamış oluruz. Çok daha iyi bir ortamda güzel, neşeli fotoğraflarla gülümseyerek hatırlayacağımız anılarla tercihlerimizi yaparız."

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



