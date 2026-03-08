Antalya Devlet Opera ve Balesi "Nefes" müzikalinin prömiyerini yaptı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Nefes" müzikalinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu’nun köklü ezgilerini çağdaş müzik düzenlemeleri ve özgün sahne diliyle yeni bir anlatıya dönüştüren "Nefes", Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşturuldu.

"Nefes"in nota ve müzik düzenlemeleri Onur Altıparmak imzasını taşırken, rejisi Aydın Buğra Güven, koreografisi ise Yağızhan Danış tarafından sahneye taşındı.

Kostüm ve dekor Zekiye Şimşek, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor. Yapım, disiplinlerarası güçlü bir yaratıcı ekibin ortak çalışmasıyla hayat buluyor.

Eserde, solist olarak Seçil Fenercioğlu, I. Meriç Karataş, Tuğçe Oğuzülgen, Betül Uzunoğlu, Şevra Özdoğru Ergün, Burak Pektaş ve Dağhan Ergün sahne aldı.

Yapımın sahne anlatısını tamamlayan koreografik bölümde ise bale sanatçıları M. Özde Serter, S. Ecem Çolaklı, Eylülüm Aras, Deniz Özbek ve Egemen Kunt, müziğin dramatik akışını yorumladı. Orkestra şefliğini Onur Altıparmak, başkemancılığı ise Aise Betül Güneri üstlendi.

Öte yandan, dünya prömiyerinin ardından yapım, 10 ve 31 Mart'ta yeniden sanatseverlerle buluşturulacak. Eserin farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



