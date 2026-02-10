İlginizi Çekebilir

Antalya Devlet Opera ve Balesi

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde "Zeynep Işık'ı Anma Konseri" düzenlendi

ANTALYA - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), uzun yıllar kurumun başkemancılığını üstlenen Zeynep Işık'ı, sevdiği eserlerden oluşan özel konserle andı.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar kurumun başkemancılığını üstlenen ve 2017'de hayatını kaybeden sanatçı Zeynep Işık anısına konser düzenlendi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen "Zeynep Işık'ı Anma Konseri"nde, sanatçının müziğe adanmış yaşamını, daha önce birlikte sahne aldığı meslektaşları yorumladı.

Antalya DOB orkestrasını şef İbrahim Yazıcı yönetti, başkemancı koltuğunda ise Zeynep Işık ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan Halit Barış Öğüt yer aldı.

Konserde soprano Nurdan Küçükekmekçi ve Antalya Senfoni Orkestrası başkemancısı Olgu Kızılay solist olarak sahne alırken, Müge Öğüt ve Tolga Burçak danslarıyla konsere eşlik etti.

- Zeynep Işık

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk başkemancısı Sedat Ediz'in torunu, emekli piyanistlerden Ayşe Ediz'in kızı olarak Ankara'da dünyaya gelen Zeynep Işık, müzik eğitimine erken yaşta başladı.

Ankara Devlet Konservatuvarını birincilikle tamamlayan sanatçı, eğitimini İtalya'daki Conservatorio Giuseppe Verdi'de aldığı diploma ile uluslararası düzeye taşıdı. Akdeniz Gençler Orkestrası'nda ve çeşitli uluslararası orkestralarda başkemancı olarak görev alan Işık, bu görevini Antalya DOB'da sürdürdüğü dönemde hayatını kaybetti.



