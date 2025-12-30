İlginizi Çekebilir

Arçelik'ten gıdaları buzdolabına doğru yerleştirme rehberi
Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Isparta'da bir kişinin beyzbol sopasıyla darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Alfa Romeo'nun 33 Stradale modeli müzeye geri dönüyor
Kadirli'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
Hatay'da toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki çocuğun tedavisi tamamlandı
Antalya'da "Ocaktan İlmeğe Yörük Kültürü Sergisi" düzenlendi
Mersin'de 4 bin 345 öğrenci sağlık elçisi oldu
Mersin Valisi Toros'tan görme engelli üniversite öğrencisine hediye

Antalya Emniyet Müdürü Zaimoğlu'dan yeni yıl mesajı

Antalya Emniyet Müdürü Zaimoğlu

Antalya Emniyet Müdürü Zaimoğlu'dan yeni yıl mesajı

ANTALYA - Antalya Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.

Zaimoğlu, mesajında, 2026 yılının sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni etti.

Antalya'nın turizmin başkenti olmasının yanı sıra yeni yılda huzurun da başkenti olacağını belirten Zaimoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni yıl coşkusunun sevinçle ve güven içinde yaşanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu kapsamda, trafik kurallarına titizlikle uyulması, alkolün etkisiyle araç kullanılmaması, can ve mal güvenliğini tehlikeye atan davranışlardan kesinlikle kaçınılması ve görev başındaki personelimizin uyarı ve yönlendirmelerine anlayışla uyulması büyük önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki bir anlık ihmal, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilmektedir."

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü olarak her zaman olduğu gibi 2026 yılının ilk anından itibaren de şehrin huzuru, güvenliği ve tesis edilen kamu düzeninin devamı için tüm birimleriyle görev başında olacaklarını aktaran Zaimoğlu, vatandaşlara da sağduyulu olmaları ve kurallara uymaları yönünde çağrıda bulundu.




Yurt Dünya 30.12.2025 16:36:24 0
Anahtar Kelimeler: antalya emniyet müdürü zaimoğlu'dan yeni yıl mesajı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Mdgrup Osmaniyespor Üvey Evlat Değildir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Arçelik'ten gıdaları buzdolabına doğru yerleştirme rehberi

2

Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

3

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

4

Isparta'da bir kişinin beyzbol sopasıyla darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

5

Alfa Romeo'nun 33 Stradale modeli müzeye geri dönüyor

6

Kadirli'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

7

Hatay'da toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki çocuğun tedavisi tamamlandı

8

Antalya'da "Ocaktan İlmeğe Yörük Kültürü Sergisi" düzenlendi

9

Mersin'de 4 bin 345 öğrenci sağlık elçisi oldu

10

Mersin Valisi Toros'tan görme engelli üniversite öğrencisine hediye