Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağın iniş takımlarında teknik arıza yaşandı

ANTALYA - Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, "Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçak, iniş takımlarında yaşanan teknik sorun nedeniyle kalkış yapamadı. İçindeki 170 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi." dedi.

Seyitoğlu, AA muhabirine, Antalya Havalimanı'nda SunExpress'in Antalya-Gaziantep seferini gerçekleştirmeye hazırlanan uçağın arka iniş takımlarında yaşanan sorun nedeniyle kalkış yapamadığını söyledi.

Hızlıca tedbir alındığını anlatan Seyitoğlu, "Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçak, iniş takımlarında yaşanan teknik sorun nedeniyle kalkış yapamadı. İçindeki 170 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi. Tamir ve onarım için uçağı pistten kaldırıyoruz. Herhangi bir sorun yok. Havalimanında normal uçuşlar devam ediyor." diye konuştu.

SunExpress'ten yapılan açıklamada ise "Antalya-Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan XQ7646 uçuş numaralı SunExpress uçağının taksi sırasında iniş takımı dikmesinde teknik bir arıza meydana gelmiştir. Yolcular emniyetli bir şekilde uçaktan indirilmiş, uçak teknik incelemeye alınmıştır. Antalya-Gaziantep seferi farklı bir uçakla gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, uçakta deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü ile karşılaşmak üzere Gaziantep'e gidecek olan Isparta 32 Spor'un oyuncu ve teknik ekibinin de yer aldığı öğrenildi.

Kulüpten, futbolcuların, teknik ekibin ve tüm kafilenin sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin mesaj yayımlandı.