Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Zaimoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Gökyüzünün Fatihi" fotoğrafına, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafına oy veren Zaimoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" karesini oyladı.

Zaimoğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde de Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" ve "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğrafını seçti.

Fotoğrafları çekenleri ayrı ayrı tebrik ettiğini söyleyen Zaimoğlu, fotoğrafların çok güzel olduğunu, seçmekte zorlandığını ifade etti.

Gazze kategorisindeki fotoğrafların hepsinin yürek dağlayıcı ve üzücü olduğunu belirten Zaimoğlu, şunları dile getirdi:

"İnsanların, insanlığın geldiği noktayı, bizi tereddütte düşüren, gelecekle ilgili maalesef bunlar umutlarımızı tüketen şeyler. Ama ülkemiz ve İslam alemi bu noktada gereğini yapacak ve Gazze'nin yanında yer alacağız. Fotoğrafların hepsi birbirinden çarpıcı, birbirinden üzücü fotoğraflardı. Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde çekilen spor, doğa ve diğer kategorilerdeki fotoğraflara emek veren bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Fotoğraf bir anın tespitidir, bir anın fotoğrafını çekmektir. O noktada, o anı çekmek bir yetenek olsa gerek, bütün hepsini tebrik ediyorum."

- AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.



