Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Gök, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gök, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını oylayan Gök, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" karesini beğendi.

“Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Özkan Bilgin’in “Dolunaya inat” fotoğrafını, “Günlük Hayat” kategorisinde Elif Öztürk’ün “Hava yolu” karesini tercih eden Gök, “Gazze: Açlık” kategorisinde Mahmoud Abu Hamda’nın “Gazze’de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü” başlıklı fotoğrafını, “Portre” kategorisinde ise Cem Özdel’in “Rastgeldi” adlı eserini seçti.

Fotoğraflara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gök, "Fotoğraflarda estetik bir kaygı var ama esas beni etkileyen şey arkasındaki hikaye. Gazze kategorisindeki fotoğraflara bakınca o acı canlanıyor. Spor kategorisinde ise hem başarı hem estetik. Seçimlerim, bildiğim ve gördüğüm yerleri hatırlatan fotoğraflardan yana oldu." diye konuştu.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.



