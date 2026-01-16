İlginizi Çekebilir

Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özkan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını oylayan Özkan, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!" karesini beğendi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafına oy veren Özkan, "Günlük Hayat"ta Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini tercih etti.

Özkan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

Gazze'deki durumu "insanlığın kanayan yarası" olarak nitelendiren Özkan, "Gazze: Açlık" kategorisiyle bu soykırıma dikkat çekilmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Özel kategori oluşturulmasının farkındalık açısından önemli olduğunu dile getiren Özkan, "Çok etkilendim. Tüm fotoğraf kareleri çok önemliydi. Çocuklar, anneler dahil toplu göçü gösteren fotoğrafı seçtim. Diğer kategorilerde de çok güzel kareler vardı. Bütün fotoğrafları çok beğendim." diye konuştu.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



