Antalya, Isparta ve Burdur

Antalya, Isparta ve Burdur'da süslenen okullarda ramazan heyecanı yaşatılıyor

ANTALYA - Antalya, Isparta ve Burdur'da öğrencilere ramazan ayı heyecanı yaşatılması için okul ve sınıflar süslendi.

Kentte Ayten Çağıran Ortaokulu, Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi birçok okulda öğrenciler, ramazan ayı dolayısıyla okul ve sınıflarını geleneksel ramazan motifleri ve özgün tasarımlarla donattı.

Bazı okullarda ramazan manileri söyleyen davulcular eşliğinde öğrencilere Osmanlı macunu ikram edildi.

Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oluşturulan Ramazan Sokağı’nda öğrencilerin kendi emekleriyle yaptıkları cami maketleri, süsler, Hacivat ile Karagöz görselleriyle Ramazan ayının heyecanı yaşatılıyor.

Öğrenciler ayrıca davullar eşliğinde ezberledikleri maniler ve ilahilerle de ramazan ayının ruhunu yaşatıyor.

- Isparta

Isparta'da da il genelinde tüm okullarda ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi, okullarda ramazan ayı temalı süslemeler yapıldı.

Etkinlikler kapsamında anaokulu öğrencileri temsili davul çalarak maniler söyledi ve ardından ramazan pidesi pişirdi.

- Burdur

Burdur'da okullar, ışıklandırma ile ramazana özgü motif ve figürlerle süslendi. Okullarda, öğrencilerin bu ayın manevi duygusunu yaşaması için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki 5’inci sınıf öğrencileri, koridorlarda davul çalarak sınıfları gezdi. Etkinlik, okulda Ramazan geleneğini yaşatırken renkli görüntüler oluşturdu.

Burdur USO Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu "Ramazan Köşesi"nde ise ramazanın anlam ve önemini anlatan ayet ve hadisler ile paylaşma ve yardımlaşma temalı sözlerin yanı sıra öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yansıtan yazılar yer aldı.



Yurt Dünya 18.02.2026 19:20:52 0
