Antalya Körfezi'nde "göçmen denizanası" yoğunluğu yaşanıyor

Antalya Körfezi'nde "göçmen denizanası" yoğunluğu yaşanıyor

ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN - Kızıldeniz üzerinden gelen ve Antalya Körfezi'nde yoğun olarak görülmeye başlanan denizanalarının nisanda geçişlerini tamamlamaları bekleniyor.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve Sualtı Topluluğu üyeleri, son günlerde kıyıya yakın sularda sürüler halinde görülen denizanalarına ilişkin araştırma dalışı yaptı.

Gökoğlu ve öğrencileri, su altında karşılaştıkları çok sayıda denizanasını görüntüledi.

Falezlerde yürüyüş yapan vatandaşlar da deniz yüzeyinde yoğun şekilde denizanası görülmesinin şaşkınlığını yaşadı.

Anadolu Ajansı ekibi de Antalya Körfezi'ndeki denizanası yoğunluğunu dronla görüntüledi.

- "Vücuda temas ettiğinde yanma, kızarma, su toplama ve kaşıntı gibi etkiler yapıyor"

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine, Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen Rhopilema Nomadica'nın Akdeniz'in en büyük denizanası olduğunu söyledi.

Gökoğlu, denizanasının sürüler halinde akıntıyla İsrail, Mısır, Lübnan ve Suriye üzerinden önce İskenderun Körfezi'ne, ardından Antalya Körfezi'nden batıya doğru yolculuk yaptığını anlattı.

Şubat başlarından itibaren Antalya Körfezi'nde denizanalarının görülmeye başladığını bildiren Gökoğlu, "Yoğun şekilde geçiş devam ediyor. Balıkçılar için son derece riskli. Balıkçıların ağlarına yakalanıyor. Ağ temizlerken dokunmak zorunda kalıyorlar. Bu da vücutta kaşınma, yara gibi etkiler yapıyor. Denizanaları kıyıya ölü bir şekilde vuruyor. Özellikle çocuklar dokunabiliyor. Yüzerken denizde beyaz bir kütleyi gördükleri zaman uzak dursunlar. Vücuda temas ettiğinde yanma, kızarma, su toplama ve kaşıntı gibi etkiler yapıyor." dedi.

Gökoğlu, denizanalarının geçişinin nisan sonunda sona ereceğini kaydetti.

- Gazipaşa'da denizanasına dokunan balıkçı yaralandı

Gazipaşa'da 26 yıldır balıkçılık yapan Hasan Bülüç de ağına yakalanan denizanasını temizledikten sonra elinde kaşınma oluştuğunu belirtti.

Kaşınmanın bütün vücuduna yayılmaya başladığını, bu nedenle Gazipaşa Devlet Hastanesine başvurduğunu ifade eden Bülüç, "Elimde şişme arttı, yaraya döndü. Hastanede serum ve iğne tedavisi gördüm. 26 yıllık balıkçılık hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Diğer balıkçı arkadaşlarımızı da dokunmamaları için uyardık." diye konuştu.



Yurt Dünya 19.03.2026 12:11:04
İlginizi Çekebilir

1

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Çocuk gülerse dünya güler" iftar programına katıldı

2

Adana'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

3

Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

4

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'da iftar programında konuştu:

5

Antalya'da ölü caretta caretta sahile vurdu

6

Isparta'da firari hükümlü yakalandı

7

Isparta'da tarihi Ulu Cami, bayram namazıyla yeniden ibadete açılacak

8

GÜNCELLEME - Mersin'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

9

Adana'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

10

Isparta'da üç otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı