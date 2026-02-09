Antalya Sağlık Müdürü Özkan'dan Kemer Devlet Hastanesine ziyaret

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Kemer Devlet Hastanesini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Prof. Dr. Özkan’a Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Çağdaş Dağlı ve hastane yönetimi eşlik etti.

Hastanenin poliklinik alanlarında incelemelerde bulunan Özkan, sağlık hizmeti alan hastalarla sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi. Sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Özkan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Kemer Devlet Hastanesi Eğitim Salonu’nda, hastane birim sorumlularının katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda hastanenin genel işleyişi, sunulan sağlık hizmetleri ve planlanan projelere ilişkin sunumlar yapıldı.

Başhekim Uzman Dr. Çağdaş Dağlı, göreve başladığı tarihten itibaren hastanede yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantı sonunda Prof. Dr. Özkan, hastanenin hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı Başhekim Dağlı başta olmak üzere hastane yönetimine ve tüm birim sorumlularına teşekkür etti.



