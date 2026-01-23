Antalya Serik'te sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

İlginizi Çekebilir

Antalya Serik

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

İlçede dün başlayan kuvvetli yağış ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Çınaraltı Meydanı'nda su taşkınları meydana geldi, bazı iş yerlerini su bastı. Su baskınları sonucu iş yerlerinde hasar oluştu.

Esnaf, sabah saatlerinde iş yerlerinde temizlik ve tahliye çalışması yaptı.

Esnaf Murat Karasu, gece saatlerinde yaşanan su baskınlarında yoldan geçen araçların oluşturduğu su dalgalarının iş yerlerine dolduğunu belirterek, yağış sırasında yolun trafiğe kapatılması talebinde bulundu.

Esnaf Yunus Çalışkan ise su baskını nedeniyle iş yerindeki mobilyaların zarar gördüğünü ifade etti.

Öte yandan, Serik Kaymakamlığı ekiplerinin su baskınlarından etkilenen iş yerleri için hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi.



Yurt Dünya 23.01.2026 12:43:37 0
