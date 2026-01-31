Antalya sömestir tatilini hareketli geçirdi

ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kış sezonunda Rusya, Almanya, İngiltere başta olmak üzere yabancı turist ağırlamaya devam eden Antalya, 15 günlük yarıyıl tatilinde yerli turistin de rotasında yer aldı.

Geçen yıl 17 milyondan fazla yabancı turisti konuk eden kentte 2025 hareketli başladı.

Antalya, 19-30 Ocak tarihlerindeki sömestirde, tatilini sahil kesimde geçirmek isteyen yerli konuklarını misafir etti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, Antalya'nın 12 ay boyunca turist ağırlayan bir kent olduğunu söyledi.

Turizmciler olarak iyi bir sömestir tatili geçirdiklerini dile getiren Kavaloğlu, gerek aileleriyle gerekse kamplar kapsamında açık olan otellerde öğrencileri ağırladıklarını kaydetti.

- "Yarıyıl tatilini yoğun geçirdik"

Kış sezonunda genellikle kayak yapılabilen mekanların tercih edildiğini ancak Antalya'nın da önemli kitlenin tercihi arasında yer aldığına işaret eden Kavaloğlu, "Yarıyıl tatilini yoğun geçirdik. Aslında Antalya iklim şartları olarak bu yıl dezavantajlıydı ancak hem ders çalışabilme imkanlarından, spalardan, kapalı havuzlardan, kamp ve spor yapabilecekleri alanlardan faydalanmak isteyenler için Antalya çok tercih ediliyor. Bu açıdan bu yılı yoğun geçirdik." dedi.

Kavaloğlu, kış sezonunun hareketlendirilmesi konusunda sömestir tatilinin de önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar da kış döneminde açık olan otellerin büyük bir bölümünün yarıyıl tatilini dolu geçirdiğini söyledi.

Beklentinin üzerinde bir misafiri konuk ettiklerini dile getiren Çağlar, "Güzel bir sömestir tatili geçiriyoruz. Dünya genelindeki savaşlar bizi üzüyor, temennimiz en kısa zamanda savaşların bitmesi. 2026'da iyi bir sezon bekliyoruz. Göstergeler iyi." diye konuştu.