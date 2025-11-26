İlginizi Çekebilir

Antalya Ticaret Borsası kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

ANTALYA - Antalya Ticaret Borsası (ATB) kasım ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi.

ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, toplantıda yaptığı konuşmada, Merkez Bankasının politika faizini yüzde 39,5'e düşürmesini iş dünyası olarak olumlu karşıladıklarını belirtti.

Faiz indiriminin reel piyasaya doğrudan etki etmesi gerektiğini dile getiren Bülbül, "Bu indirimin ticari kredi faizlerine hızlı ve güçlü biçimde yansımasını bekliyoruz. Finansmana erişim hızlanmadığı sürece faiz indirimi tek başına yeterli olmayacak." diye konuştu.

Bülbül, ihracatçılara verilen döviz dönüşüm desteğinin 2026'ya kadar uzatılmasını yerinde bir karar olarak değerlendirdi.

COP31 dönem başkanlığının Türkiye'ye verilmesinin uluslararası alandaki görünürlüğü artıracağına işaret eden Bülbül, "Liderler Zirvesinin İstanbul'da, ana konferansın Antalya'da yapılacak olması Antalyamıza değer katacaktır. 197 ülkenin iklim için aynı masaya oturacağı konferansta, Antalya'yı tarımdan turizme uzanan üretim gücü ve uluslararası organizasyon birikimiyle dünyaya anlatma fırsatı bulacağımıza inanıyorum." diye konuştu



