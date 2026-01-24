Antalya, turnuva ve kamplara yaptığı ev sahipliğiyle dünya okçuluğunun merkezi oldu

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya, turnuva ve kamplara yaptığı ev sahipliğiyle dünya okçuluğunun merkezi haline geldi.

İklimi dolayısıyla yılın büyük bölümünde açık havada ok atmaya müsait olan Antalya, ev sahipliği yaptığı uluslararası yarışmalar, birçok ülke milli takımını konuk ettiği kamplar ve kongrelerle dünya okçuluğunun en önemli merkezlerinden biri oldu.

Her yıl çok sayıda uluslararası okçuluk organizasyonun düzenlendiği kentte, 5 yıldızlı otellerde kamp yapan milli takımlar ve yabancı sporcular, turnuvalara hazırlanıyor.

Kent merkezinde bulunan 100. Yıl Okçuluk Tesisleri de onlarca sporcunun aynı anda ok attığı yarışmalara ev sahipliği yapma potansiyeli taşıyor.

Spor altyapı yatırımlarının her geçen gün arttığı Antalya, organizasyon tecrübesiyle de dünyada tercih edilen kentlerin başında yer alıyor.

Bu yıl 17 Mayıs'ta Avrupa Okçuluk Kongresi'ne ev sahipliği yapacak Antalya'da 18-24 Mayıs tarihlerinde de Açık Hava Avrupa Şampiyonası düzenlenecek.

Antalya ayrıca Avrupa Grand Prix organizasyonuna 20-26 Nisan'da, Dünya Kupası'nın 3. ayağına da 9-14 Haziran'da ev sahipliği yapacak.


- Ergin: "Dünya okçuluğunun merkezi haline geldi"

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, Antalya'nın Okçuluk Milli Takımı'nın yuvası haline geldiğini söyledi.

Uzun yıllardır çalışmalarını Antalya'da sürdürdüklerini belirten Ergin, "Milli takımımızın çalışma merkezi Antalya oldu. Aslında Antalya sadece bizim değil tüm ülkelerin ilgisini çekiyor. Antalya, dünya okçuluğunun merkezi haline geldi. 100. Yıl Okçuluk Tesisi, dünya okçuluğunda 'Okçuluğun Wimbledonı' olarak adlandırılıyor. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.

Antalya'da 6 ülkenin katılımı ile sezon öncesi ortak hazırlık kampı düzenleyeceklerini dile getiren Ergin, şunları kaydetti:

"Dünyanın önde gelen ülkeleri Antalya'da bizimle kamp yapmak istiyor. Bu ayın sonunda Almanya, Belçika, İspanya, Hindistan, İngiltere ve Çekya ile hazırlık çalışmaları yapacağız, yarışmalar düzenleyeceğiz. İklim şartları, ulaşılabilirliğinin kolay olması kentin cazibesini arttırıyor. Son dönemde de milli takımlarımız kazandıkları başarılar ile göz önüne çıkmış durumda. Bu iki durum birleşinde kendisini ileriye taşımak isteyen ülkeler Antalya'da bizimle kamp yaparak gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyor."



