Antalya Valisi Şahin, Aksu'da hortumun zarar verdiği yerleri inceledi

ANTALYA - Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu ilçesinde meydana gelen hortumda zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

Kumköy Mahallesi'ndeki Aksu Çayı ve çevresinde inceleme yapan Şahin, yetkililerden ve vatandaşlardan bilgi aldı.

Şahin, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın son 5 gündür yoğun yağışlarla sınandığını söyledi.

Yağıştan dolayı su baskınları ve taşkınların yaşandığını belirten Şahin, "Dün akşam yoğun ve şiddetli rüzgar ve bu rüzgarla beraber deniz istikametinden gelen hortumlarla ilçelerimiz sınandı. Çok ciddi zararlar da oldu. Bugün Aksu Çayı'nın kenarındayız. Hortum tekneleri alıp karada bir nevi düğüm yapmış, bir yerden bir yere savurmuş." dedi.

Diğer ilçelerde de benzer durumlar yaşandığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Özellikle batı ilçelerimizde hasar var. Kaş'ta bazı evlerin çatıları uçtu, Demre'de seralarımızda çok ciddi hasar var. Kumluca'da da var. Ayrıca Manavgat'ta bir konteyner devrildi, içindeki vatandaşımız yaralandı. Şu anda şehir hastanesinde tedavi altında. Vatandaşlarımız müsterih olsun, bütün ekiplerimiz sahada. Zarar, hasar, hepsini tespit ediyoruz ve yaraları sarmak için de harekete geçeceğiz."

Vali Şahin'e, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ile Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve yetkililer eşlik etti.



