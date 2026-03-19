Antalya Valisi Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı

ANTALYA - Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, rahmet ve mağfiret dolu Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların kırgınlıkların geride bırakıldığı, gönüllerin birbirine yaklaştığı, aile bağlarının ve toplumsal dayanışmanın güç kazandığı müstesna günler olduğunu vurgulayan Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu bayramda da sevdiklerimizle bir araya gelmenin, komşuluk bağlarımızı güçlendirmenin ve dayanışma ruhumuzu pekiştirmenin kıymetini bir kez daha hatırlayalım. Çünkü paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlikte olmanın verdiği güç, bizi ayakta tutan en sağlam bağdır. Her bayramda olduğu gibi, bu bayramda da sevdiklerimize kavuşmanın heyecanıyla birçoğumuz yollara çıkacağız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle uymalarını, yolculukları boyunca dikkat ve sabrı elden bırakmamalarını özellikle rica ediyorum. Unutmayalım ki, trafik kurallarına uymak sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda birbirimize karşı en temel sorumluluğumuzdur. Bayram tatili süresince trafik ekiplerimiz sahada olacak, vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle uygulayacaktır."



Yurt Dünya 19.03.2026 10:10:06
Anahtar Kelimeler: antalya valisi şahin'den ramazan bayramı mesajı

