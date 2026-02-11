İlginizi Çekebilir

Antalya'da 112 Acil Sağlık ekipleri merkezde vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyor

ANTALYA - AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar düştüğü andan itibaren sağlık ekiplerinin kırsalda en geç 30, şehir içerisinde de 10 dakikada adreste olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının Türkiye'nin her noktasında ve her türlü iklim koşulunda acil sağlık hizmeti, 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşlara sunuluyor. Ekiplerin mesaisi, herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde 112 telefon numarasının çevirmesiyle başlıyor.

Komuta Kontrol Merkezine (KKM) ulaşan çağrının ardından ihbar en yakın istasyondaki ekibe bildiriliyor.

Vakaya yetişmek için zamanla yarışan sağlık ekipleri, trafikteki duyarlı sürücülerin fermuar sistemini uygulamasıyla kısa sürede adrese ulaşıyor.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, AA muhabirine, kent sakinleri ve misafirlerin tüm sağlık hizmeti taleplerinde her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kentteki sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptığını belirten Özkan, "112'ye ihbar düştüğü andan itibaren kırsalda en geç 30, şehir içerisinde 10 dakikada adreste oluyoruz. Bu hız ülke normallerinin üzerinde. Dağınık yerleşen, bu kadar kırsal alanı olan bir yerde böyle hızlı ve etkin ambulans hizmeti sunmak hakikaten kolay değil." dedi.

Özkan, trafikte ambulansların geçişini kolaylaştırmak için uygulanan fermuar sisteminin önemine dikkati çekerek, "Trafikte ambulans siren sesi duyulduğu andan itibaren sürücülerimiz fermuar sistemini uyguluyor. Araçlarını hemen sağ ve sola alarak, ambulansın geçişine müsaade ediyor. Bu konuda yoğun şekilde bilgilendirme toplantıları yapıyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının kente 15 yeni ambulans daha kazandırdığını kaydeden Özkan, bu araçların acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı verilmesine katkı sağladığını ifade etti.

- "Antalya Şehir Hastanemize 12 yeni yoğun bakım yatağını kazandırdık"

İl Sağlık Müdürü Özkan, mevsim dönüşlerindeki basit viral enfeksiyonlar ve bulaşıcı hastalıklar da eklenince acil servislere başvuruların arttığını söyledi.

Koruyucu sağlık hizmetinin çok önemli olduğunu vurgulayan Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana çıkarırsak hastanelere başvuru oranı da önemli derecede azalacaktır. Böylece gerçekten yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımızın önünü de kapatmamış oluruz. Herkes ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini istediği basamakta almış olur. Antalya Şehir Hastanemize 12 yeni yoğun bakım yatağını kazandırdık. Acillerdeki yoğunluk böylelikle gittikçe azalacaktır."




