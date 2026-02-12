İlginizi Çekebilir

Antalya'da 1500'den fazla futbol takımı kamp yaptı

Antalya

Antalya'da 1500'den fazla futbol takımı kamp yaptı

ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN - Kış döneminde Antalya'da yurt içi ve dışından 1500'ü aşkın futbol takımının kamp yaptığı bildirildi.

Denizi, kumu, tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya, aynı zamanda tesisleriyle de spor kulüplerinin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Antalya, ılıman iklim yapısı, seyahat kolaylığı, 5 yıldızlı otellerdeki hizmet kalitesiyle özellikle liglerin devre arasında futbol kulüplerinin kamp merkezi haline geliyor.

Almanya, Rusya, Ukrayna başta olmak üzere 20'ye yakın ülkeden gelen erkek ve kadın futbol takımları, kentte hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Spor Turizmi Birliği Başkanı Nida Kiraz, AA muhabirine, spor turizminin kışın en yoğun dönemlerinde olduğunu söyledi.

Bu dönemin futbol turizminin "yüksek sezonu" olarak nitelendirildiğini ifade eden Kiraz, "Bu yıl kamp taleplerinde artış oldu. Özellikle Süper Lig ve 1. Lig'de devre aralarının uzun olması spor turizmine yaradı. Son yıllarda rezervasyon alamadığımız Almanya destinasyonundan bu yıl takımlar geldi. Güzel bir sezon geçiriyoruz. 1500'ü aşkın takım, Antalya'da kamp yaptı. Özellikle Almanya'dan takımların gelmesi Antalya'nın spor turizmi imajı açısından çok önemli." dedi.

Almanya'nın yanı sıra Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Bulgaristan gibi ülkelerden takımların da Antalya'da kamp yaptığına dikkati çeken Kiraz, şöyle devam etti:

"Ayrıca Rusya ve çevresindeki ülkelerden gelen takımlar Antalya için vazgeçilmez bir potansiyel. Sezonlarının bitmiş olması, bir sonraki sezon hazırlıklarının tamamını burada yapmaları bölgedeki spor tesislerinde ciddi bir doluluk sağlıyor. Ayrıca Ukrayna savaşta olmasına rağmen Shaktar Donetsk gibi ünlü takımları Antalya'yı tercih ediyor. Türki cumhuriyetlerden de takımları kentte ağırlıyoruz."


- "Ses getirecek takımlarla bir turnuva planlamak istiyoruz"

Nida Kiraz, dünyanın önde gelen takımlarının da Antalya'yı tercih etmesi için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Almanya Bundesliga'dan takımların burada kamp yapması için çabaladıklarını anlatan Kiraz, "Daha prestijli takımların bölgeye ilgisini çekmek için birtakım faaliyetler yapmamız gerekiyor. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları iş birliği ile ses getirecek takımlarla bir turnuva planlamak istiyoruz. Bazı görüşmeler yapıyoruz. Takımların yıllık planlarına dahil olmaya çalışıyoruz. Bu konuda İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ciddi rakiplerimiz var. Antalya'yı tekrar iyi takımların kamp yaptığı cazip bir destinasyon haline getirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



