Antalya

Antalya'da 46 yıldır terzilik yapan Sadettin Dönmez mesleğini "aşkla" yaşatıyor

ANTALYA - TAHSİN KÜÇÜKKARACA/SEZEN GÜRBÜZ - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Sadettin Dönmez, 46 yıl önce başladığı terzilik mesleğini hala büyük bir tutkuyla sürdürüyor.

Şimdi 57 yaşında olan Dönmez, 11 yaşında çırak olarak girdiği mesleğinde, 23 yaşında kendi dükkanını açtı.

Mesleğe tutkuyla bağlı olan Dönmez, 46 yıldır elinden makası, iğne ve ipliği, boynundan mezurayı düşürmeden terziliğini sürdürüyor. İlçedeki 25 metrekarelik dükkanında, titizliği ve işine olan saygısıyla "örnek esnaf" olarak tanınan Dönmez, mesleğini aynı heyecanla yaşatıyor.

Gelişen teknoloji ve hazır giyim sektörünün artışına rağmen terziliğe devam eden Dönmez, mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak için de çaba gösteriyor.

- "Mesleğimi çocukken sevdim"

Üç çocuk babası Dönmez, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini ve sağlığı elverdikçe devam ettirmeyi düşündüğünü söyledi.

Çocukluk yıllarında babasının elinden tutup ünlü ustaların yanına bıraktığını anlatan Dönmez, mesleğe olan sevgisini şu sözlerle ifade etti:

"Babam beni 11 yaşında elimden tutup 'Eti senin kemiği benim' diyerek ustaların yanına bıraktı. Selahattin Gencer ve Mustafa Ürkütlü ustalarımdan Allah binlerce kez razı olsun. Elimize iğneyi ipliği verip bizi meslek sahibi yaptılar. Biz de onlardan aldığımız emaneti sürdürüyoruz. Yetiştirdiğim bir çırağımın kendi dükkanını açması beni çok mutlu etti. Gençlerimiz sabırlı olup iş öğrensinler, mesleklerimiz yok olmasın."

- Geleneksel terziliği sürdüren usta

Gelişen teknolojiye rağmen, yıllardır aynı tutkuyla dükkanını işleten Dönmez, terziliğin eski yöntemlerini korumaya devam ediyor.

Elektronik makinelerin devreye girmesiyle birlikte, "Terzinin gözü keskindir" sözünün anlamının da giderek kaybolduğunu belirten Dönmez, "Eskiden göz kararıyla makasla yapılan kesimler artık makinelerle yapılıyor. Ama ben hala aynı heyecanla çalışıyorum. Bu meslek, teknolojiye yenik düşse de hala değerini koruyor." dedi.

Dönmez, 1991 yılında açtığı dükkanının kapısını her sabah, ilk günkü heyecanla açtığını belirtti.

Terziliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunu belirten Dönmez, "Bugüne kadar geçimimi sadece terzilikten sağladım. Üç çocuğumu bu meslekten kazandıklarımla okuttum. İki kızımı evlendirdim, oğlum da üniversiteye gidiyor. Hepsi işinde gücünde. Ne yaparsak yapalım, işimizi sevdiğimiz sürece başarılı oluyoruz." ifadelerini kullandı.



