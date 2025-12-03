Antalya'da 6. Geleneksel Kültür Sanat ve Spor Şenliği düzenlendi

ANTALYA - Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Sevginle Engel Yok" temalı "6. Geleneksel Kültür, Sanat ve Spor Şenliği" düzenlendi.

Program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, burada yaptığı konuşmada, bir toplumun medeniyet seviyesinin, özel ilgiye muhtaç olan kişilere yapılan destekle ölçüldüğünü söyledi.

Özel bireylere imkan verilmesi gerektiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bizler engel tanımayan yavrularımıza yeteri kadar fırsat ve imkan verirsek onlar bu toplumun yük olan değil, yük alan bireyleri olduklarını her fırsatta gösteriyorlar. Yeter ki bu fırsatı onlara verelim. Nitekim sporun, kültürün, sanatın iyileştirici gücüyle çocuklarımız, gençlerimiz, özel bireylerimiz her fırsatta engelleri aşıyorlar ve Türkiye'yi uluslararası platformlarda yaptıkları çalışmalarla, kazandıkları madalyalarla gururlandırıyorlar."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da çocukları sporla buluşturmak ve sportif yetenekleri doğrultusunda geleceğe hazırlamanın en büyük hedeflerinden olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından, dans ve tiyatro gösterileri özel gereksinimli bireyler tarafından sahnelendi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri de katıldı.