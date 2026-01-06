İlginizi Çekebilir

Hatay'da anaokulu öğrencileri doğayla iç içe yapılan eğitimlerle geleceğe hazırlanıyor
Kahramanmaraş itfaiyesi 2025 yılında 16 bin 306 olaya müdahale etti
Antalya'da 8. Yörük Çalıştayı düzenlenecek
Burdur'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Mersin'de deposunda patlayıcı ve yanıcı madde bulunduran zanlı tutuklandı
Hatay'da narenciye paketleme tesisinde çıkan yangında dumandan etkilenen işçi öldü
Isparta'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Hatay'da yaya köprüsünün bir bölümü yıkıldı
Yeni Huawei MatePad 11.5 S Türkiye'de satışa çıktı
AK Parti Adana, Mersin ve Hatay'daki üye artışlarını değerlendirdi

Antalya'da 8. Yörük Çalıştayı düzenlenecek

Antalya

Antalya'da 8. Yörük Çalıştayı düzenlenecek

ANTALYA - Muratpaşa Belediyesinin 8'incisini düzenleyeceği Yörük Çalıştayı, "Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar" temasıyla gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkan Şoray Kültür Merkezinde 17 Ocak'ta düzenlenecek çalıştayda, Yörük kültürünün geçmişten geleceğe aktarılmasında aile, gelenek ve sözlü mirasın önemi değerlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her yıl Yörük kültürü ve tarihi üzerine çalışan akademisyenleri, Türkiye'nin dört bir yanından Yörük derneklerini, vakıfları ve federasyonları kentte buluşturduklarını belirtti.

Bu yılki çalıştayın temasının "Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar" olarak belirlendiğini vurgulayan Uysal, çalıştay kapsamında Yörük toplumunda kuşaklar arası kültürel aktarım, çocukların toplumsal yapı içindeki yeri ile yaşlıların ve aksaçlıların kültürel hafızayı taşıyıcı rolünün bilimsel ve kültürel perspektiflerle ele alınacağını kaydetti.



Yurt Dünya 6.01.2026 13:03:19 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da 8. yörük çalıştayı düzenlenecek

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Bu Bayrak Hepimizindir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Hatay'da anaokulu öğrencileri doğayla iç içe yapılan eğitimlerle geleceğe hazırlanıyor

2

Kahramanmaraş itfaiyesi 2025 yılında 16 bin 306 olaya müdahale etti

3

Antalya'da 8. Yörük Çalıştayı düzenlenecek

4

Burdur'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

5

Mersin'de deposunda patlayıcı ve yanıcı madde bulunduran zanlı tutuklandı

6

Hatay'da narenciye paketleme tesisinde çıkan yangında dumandan etkilenen işçi öldü

7

Isparta'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

8

Hatay'da yaya köprüsünün bir bölümü yıkıldı

9

Yeni Huawei MatePad 11.5 S Türkiye'de satışa çıktı

10

AK Parti Adana, Mersin ve Hatay'daki üye artışlarını değerlendirdi