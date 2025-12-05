Antalya'da "9. Akdeniz Bilişim Zirvesi" düzenlendi

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ev sahipliğinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Akdeniz Bilişim Zirvesi", teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini buluşturdu.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede, bilişim alanında yapılan yenilikler ve Antalya Teknokent'in bugüne kadar yaptığı çalışmaların sunumu yapıldı.

Vali Hulusi Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, gençleri teknolojinin liderleriyle buluşturmanın büyük başarı olduğunu belirterek, yapay zekanın önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Teknolojinin önemini anlatan Şahin, "Yapay zeka, bazı mesleklerde tsunami etkisi yapacak, bazı meslekleri silip süpürecek ama bazı meslekleri de ihya edecek, hatta olmayan meslekleri üretecek, üretiyor. Artık yapay zeka devriminin içindeyiz. Dönüşümlerini net şekilde görüyoruz, yaşıyoruz. Bu rüzgarı en iyi yakalayacak olan gençlerdir." dedi.

Şahin, genç nüfusun çalışkan, zeki, yeniliklere açık olduğunu belirterek, yapılan zirvelerle çocukların ihtiyaçları olan moral ve motivasyonu vermek gerektiğine dikkati çekti.

Katma değerli işler yapmanın önemine işaret eden Şahin, bu işlerin ancak teknolojiyle, girişimle, yapay zeka sıçramalarıyla yapılabileceğini ifade etti.

- "Yapay zeka tıpta çığır açıyor"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da bilişim sektörünün geçmişte hiçbir alanın erişemediği hızla yoluna devam ettiğini vurgulayarak, bu hızlı değişimde sorumluluk almak gerektiğini kaydetti.

Yapay zekanın sağlıktan tarıma, ekonomiden eğitime kadar tüm alanları dönüştürdüğüne işaret eden Özkan, bunun büyük fırsat ancak doğru yönlendirilmezse risk oluşturabilecek güç olduğuna dikkati çekti.

Özkan, akademisyenlere, araştırmacılara ve sektör temsilcilerine yapay zekayı fırsata dönüştürmek için önemli sorumluluk düştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Yapay zeka, bugün tıpta çığır açıyor, iklim değişikliğine çözümler sunuyor, şehirleri daha akıllı hale getiriyor. Yapay zekanın sunduğu büyük fırsatları konuşurken, bu teknolojinin görünmeyen çevresel maliyetlerini de unutmamak zorundayız. Büyük dil modellerinin çalıştığı veri merkezleri, işlemci ve sunucuları soğutmak için ciddi miktarda su tüketiyor. Birçok kaynak, tek bir yapay zeka sorgusunun bile bardak ölçeğinde su tüketimine neden olabileceğini, büyük modellerin eğitim süreçlerinde ise milyonlarca litre suyun kullanıldığını gösteriyor. Bu nedenle teknolojik ilerlemeyi hedeflerken doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğine, su verimliliğine ve çevresel sorumluluğa daha fazla odaklanmamız gerekiyor."

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da zirvenin 9 yıldır devam etmesinin büyük başarı olduğunu dile getirerek, tarım ve turizmde öne çıkan kente bilişimi de katmanın kıymetli olduğunu anlattı.

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ise 114 teknoloji geliştirme bölgesi içinde 7. en büyük ve başarılı Teknokent olduklarını kaydetti.

Yavuz, Antalya'nın teknoloji şehri olması yolunda hedeflerinin olduğunu bildirerek, 20 yılda teknoloji transferleri, kuluçka ve inovasyon merkezleriyle önemli yere geldiklerini söyledi.

Teknoloji alanında stantların da kurulduğu zirve, panel ve yarışmalarla devam etti.