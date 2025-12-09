Antalya'da acil durumlarda hastane verimliliğinin sürdürülmesine yönelik eğitim düzenlendi

ANTALYA - Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında Antalya'da düzenlenen "Acil Durum ve Afet Anında Hastane Verimliliğinin Sürdürülmesi Eğitimi" oturumlarla devam etti.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen programda, 81 ilden katılan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanları, il değerlendirme sorumluları, sağlık tesisi yöneticileri ve değerlendiriciler, önemli konuları ele aldı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan moderatörlüğünde, Ankara Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Başhekimi Evren Ekingen, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Esin Balaban, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden İl Değerlendirme Sorumlusu Celile Öztürk, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinden Serpil Durmaz'ın katılımıyla "Sağlık Tesisi Değerlendirme Standartlarının Uygulanması ve Deneyim Paylaşımı" oturumu düzenlendi.

Ekingen, hastalara daha iyi hizmet sunabilmek için hastanelerinde yeniliklere gittiklerini belirterek, normal doğumu teşvik ederek sezaryen oranlarını azaltmak, anne ve yenidoğan sağlığını korumak, doğuma hazırlık süreçlerini ve ebe eşliğinde birebir takibi güçlendirmek için yapılan çalışmaları anlattı.

Çalışan memnuniyetine de önem verdiklerini kaydeden Ekingen, çalışanların motivasyonunu artırmak için hastane içi ve dışı etkinlik düzenlediklerini, şikayetleri kısa sürede çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Diğer konuşmacılar da il ve ilçelerindeki kamu hastanelerinin sunduğu hizmet ve yeniliklere ilişkin sunum yaptı.

İl Sağlık Müdürü Özkan, AA muhabirine, sağlık alanında tüm paydaşların bir araya geldiği önemli bir eğitim gerçekleştirildiğini ifade etti.

Her ilden katılım olmasının önemini vurgulayan Özkan, "Acil Durum ve Afet Anında Hastane Verimliliğinin Sürdürülmesi Eğitimi"nin iki gün boyunca dolu dolu geçtiğini belirtti.

Eğitim kapsamında Antalya İl Sağlık Müdürlüğü olarak "Sağlık hizmetlerinin standardizasyonu ve sahadaki uygulamaları" konusunda oturum yaptıklarını ifade eden Özkan, şöyle devam etti:

"Oturumda başhekim, kamu başkanı, il sağlık müdürü ve sağlık deneticileri gözüyle bu mevcut konuya nasıl yaklaşılacağını tartıştık. İyi bir oturum oldu. Hakikaten sağlıkta bir yandan erişimi kolaylaştırmaya yönelik çabalar artarken öte yandan sağlık hizmetlerinin kalitesinin de yükselmesine yönelik önemli gayretler var. Biz de buna yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz."

Özkan, poliklinikte verilen randevu sürelerinin daha kısaltılması, verilen görüntüleme yöntemlerinin daha erkene alınmasına yönelik çalışmaların önemine değinerek, hem Bakanlık hem de sahada çalışanlar için verimli bir eğitim olduğunu sözlerine ekledi.

Panelin ardından, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta ile Özkan, panelistlere teşekkür belgesi verdi.