İlginizi Çekebilir

Tarımda sürdürülebilirliğin örnekleri Eco-Talks'ta ele alındı
Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak
TAV Havalimanları ve Havaş'ta üst düzey atamalar
Akdeniz Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi
Antakya ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı
Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Dünya Engelliler Günü'nde etkinlikler düzenlendi
Bozyazi ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Antalya'da "Gülümseten Adımlar" projesiyle özel bireyler at binme heyecanı yaşadı
Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan firari 7 zanlı tutuklandı
İzmir'de kanser nedeniyle yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Hatay'da defnedildi

Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak

Antalya

Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak

ANTALYA - Antalya'da, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlayan "İyilik Atölyesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Antalya Şubesi Kadın Kolları işbirliğinde hayata geçirilen atölye, Muratpaşa'da bir kültür merkezinde açıldı.

TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülke genelinde kadın, aile ve gönüllülük hizmetlerini sürdürdüklerini belirterek, iyiliğin çok kıymetli bir tohum olduğunu söyledi.​​​​​​​

Kahyaoğlu, "Yeryüzünde her yeri iyiliğe hakim kılmalıyız, ana hedefimiz bu. Vakıf olarak böyle bir hedef koyduk ve bunun için çalışıyoruz. 109 ülkede hizmet veren Türkiye Diyanet Vakfımızı 2020'den beri kadın kolları oluşumuyla gönüllü ağını yaygınlaştırıyoruz." dedi.

İl Müftüsü ve Vakıf Şube Başkanı Aydın Yığman da "İyilik Atölyesi"nde üretilen el emeği ürünlerin iyiliğe dönüşeceğini belirterek, ürünlerin bebeklere ve evlenecek çiftlere hediye edileceğini söyledi.

Yığman, atölyede gençlere kültür sanat eğitimleri verilerek, kişisel gelişimlerine katkı da sağlanacağını kaydetti.



Yurt Dünya 3.12.2025 18:59:23 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da açılan "iyilik atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Herkes Bir Engelli Adayıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Tarımda sürdürülebilirliğin örnekleri Eco-Talks'ta ele alındı

2

Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak

3

TAV Havalimanları ve Havaş'ta üst düzey atamalar

4

Akdeniz Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

5

Antakya ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

6

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Dünya Engelliler Günü'nde etkinlikler düzenlendi

7

Bozyazi ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

8

Antalya'da "Gülümseten Adımlar" projesiyle özel bireyler at binme heyecanı yaşadı

9

Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan firari 7 zanlı tutuklandı

10

İzmir'de kanser nedeniyle yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Hatay'da defnedildi