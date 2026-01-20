Antalya'da amatör balıkçılar için turnuva düzenlendi

ANTALYA - Antalya'da amatör balıkçılar, 07 ASOBDER 1. Antalya Surf Casting Turnuvası'nda bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, oltasını denize atarak yarışmayı başlattı.

Amatör balıkçılığın yalnızca bir hobi olmanın ötesinde hem doğa sevgisini hem de yaşam zevkini artıran spor olduğunu belirten Uysal, "İnsanların hayatın sıkıntılarından uzaklaştığı, doğayı hissettiği, sportif alanlarda kendilerini geliştirdikleri, Antalya'mızın güzelliklerini yaşadıkları aynı zamanda da turizm aktivitelerine katkı sunan bu etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

Turnuvada amatör olta balıkçıları, iki gün boyunca en büyük balığı tutmak için mücadele etti.

Muratpaşa Belediyesinin ana sponsorluğunda gerçekleşen turnuva, bölgedeki amatör balıkçılık kültürünün gelişmesine katkı sağlarken, deniz ekosisteminin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

