İlginizi Çekebilir

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
SDÜ'de hareket halindeki elektrikli araçlar için kablosuz şarj projesi tasarlandı
TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen Hürü Toklu hayatını kaybetti
Eskişehir’e atanan Vali Erdinç Yılmaz’a veda
Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonu: 5 tutuklama, 60 Milyon TL’lik malvarlığına el konuldu
Limak Holding'in "Yarını İnşa Etmek" paneli Davos'ta düzenlendi
Bu hafta yurtta Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava etkili olacak
Antalya İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, "Basın Sohbetleri" programına katıldı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da amatör balıkçılar için turnuva düzenlendi

Antalya

Antalya'da amatör balıkçılar için turnuva düzenlendi

ANTALYA - Antalya'da amatör balıkçılar, 07 ASOBDER 1. Antalya Surf Casting Turnuvası'nda bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, oltasını denize atarak yarışmayı başlattı.

Amatör balıkçılığın yalnızca bir hobi olmanın ötesinde hem doğa sevgisini hem de yaşam zevkini artıran spor olduğunu belirten Uysal, "İnsanların hayatın sıkıntılarından uzaklaştığı, doğayı hissettiği, sportif alanlarda kendilerini geliştirdikleri, Antalya'mızın güzelliklerini yaşadıkları aynı zamanda da turizm aktivitelerine katkı sunan bu etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

Turnuvada amatör olta balıkçıları, iki gün boyunca en büyük balığı tutmak için mücadele etti.

Muratpaşa Belediyesinin ana sponsorluğunda gerçekleşen turnuva, bölgedeki amatör balıkçılık kültürünün gelişmesine katkı sağlarken, deniz ekosisteminin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.



Yurt Dünya 20.01.2026 17:35:22 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da amatör balıkçılar için turnuva düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Sizi Uğurlamak da Varmış Kaderde
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

2

SDÜ'de hareket halindeki elektrikli araçlar için kablosuz şarj projesi tasarlandı

3

TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

4

Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen Hürü Toklu hayatını kaybetti

5

Eskişehir’e atanan Vali Erdinç Yılmaz’a veda

6

Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonu: 5 tutuklama, 60 Milyon TL’lik malvarlığına el konuldu

7

Limak Holding'in "Yarını İnşa Etmek" paneli Davos'ta düzenlendi

8

Bu hafta yurtta Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava etkili olacak

9

Antalya İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, "Basın Sohbetleri" programına katıldı

10

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı