Antalya'da anaokulu öğrencileri gıda kolisi hazırladı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında minik öğrenciler tarafından yardıma muhtaç aileler için gıda kolileri hazırlandı.

Aksu Melek-Mustafa Hamursuz Anaokulu öğrencileri ve velilerinin katkılarıyla temel gıda ürünleri alındı.

Gıdaların kolilere koyulma programına Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kürlü, Aksu Belediye Başkan Vekili Mehmet Alptekin, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Programda öğrenciler, gıda ürünlerini tek tek kolilere yerleştirdi. Hazırlanan koliler daha sonra Aksu Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerine teslim edildi.

Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkati çekerek, küçük yaşta bu bilincin kazandırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik eden Şahin, yapılan yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kürlü ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda milli ve manevi değerleri de öncelediğini ifade etti.

Okul Müdürü Çiğdem Baş ve Müdür Yardımcısı Ahmet Keskin de katılımları için protokol üyelerine teşekkür etti.



Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.