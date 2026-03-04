İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de ilkokul öğrencileri Ramazan davulcusu geleneğini yaşattı
Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem
IBS Sigorta'dan Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılmasına yönelik değerlendirme
Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil akıllı cihazlarını tanıttı
Antalya'da anaokulu öğrencileri gıda kolisi hazırladı
Selanik mübadilleri, Antalya'ya gelişlerinin 102. yıl dönümünde anıldı
El konulan 33 şeker planörüne doğal yaşam parkında özenle bakılıyor
Gönüllü gençler Antalya'nın tarihi yerlerini ve kültürünü turistlere tanıtıyor
Kan bağışçısı zabıta hastalara umut olmak için 15 yıldır Türk Kızılayın yolunu tutuyor
Aile içi şiddet çocukları suça daha açık hale getiriyor

Antalya'da anaokulu öğrencileri gıda kolisi hazırladı

Antalya

Antalya'da anaokulu öğrencileri gıda kolisi hazırladı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında minik öğrenciler tarafından yardıma muhtaç aileler için gıda kolileri hazırlandı.

Aksu Melek-Mustafa Hamursuz Anaokulu öğrencileri ve velilerinin katkılarıyla temel gıda ürünleri alındı.

Gıdaların kolilere koyulma programına Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kürlü, Aksu Belediye Başkan Vekili Mehmet Alptekin, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Programda öğrenciler, gıda ürünlerini tek tek kolilere yerleştirdi. Hazırlanan koliler daha sonra Aksu Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerine teslim edildi.

Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkati çekerek, küçük yaşta bu bilincin kazandırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik eden Şahin, yapılan yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kürlü ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda milli ve manevi değerleri de öncelediğini ifade etti.

Okul Müdürü Çiğdem Baş ve Müdür Yardımcısı Ahmet Keskin de katılımları için protokol üyelerine teşekkür etti.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.



Yurt Dünya 4.03.2026 13:14:29 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da anaokulu öğrencileri gıda kolisi hazırladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Baki Teke’yi Ağabeyimi Kaybettik
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de ilkokul öğrencileri Ramazan davulcusu geleneğini yaşattı

2

Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem

3

IBS Sigorta'dan Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılmasına yönelik değerlendirme

4

Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil akıllı cihazlarını tanıttı

5

Antalya'da anaokulu öğrencileri gıda kolisi hazırladı

6

Selanik mübadilleri, Antalya'ya gelişlerinin 102. yıl dönümünde anıldı

7

El konulan 33 şeker planörüne doğal yaşam parkında özenle bakılıyor

8

Gönüllü gençler Antalya'nın tarihi yerlerini ve kültürünü turistlere tanıtıyor

9

Kan bağışçısı zabıta hastalara umut olmak için 15 yıldır Türk Kızılayın yolunu tutuyor

10

Aile içi şiddet çocukları suça daha açık hale getiriyor