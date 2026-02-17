Antalya'da arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü.

Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanda İlhan Çobanoğlu (26) ile arkadaşı Y.E.Ç. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E.Ç, arkadaşı Çobanoğlu'nu bıçakladı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Y.E.Ç, Aksu ilçesinde yakalandı.