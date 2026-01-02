İlginizi Çekebilir

Antalya

Antalya'da asayiş operasyonunda 241 kişi tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da gerçekleştirilen asayiş operasyonunda gözaltına alınan 241 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada kent genelinde "kasten öldürme", "yaralama", "yağma", "hırsızlık" gibi suçlara karışan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında 186 bin 213 kişinin sorgusu yapılırken, 534'ü aranan kişiler olmak üzere 1587 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen kişilerden 241'i tutuklandı.

Ekipler çalıntı, hacizli ve yakalaması bulunan 29 otomobil ve motosiklet ele geçirirken, kumar oynatılan ve imkan sağlayan 9 kişiye işlem yaptı.

Serik ilçesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığının yaptığı çalışmada gümrük kaçağı 7 bin 250 gözlük ve 366 kol saati ele geçirildi, H.H.D isimli şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



