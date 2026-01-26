Antalya'da "Aşırı Yağış Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

ANTALYA - Antalya'da 22-25 Ocak'ta etkili olan aşırı yağışın yol açtığı olumsuzluklar, yapılan çalışmalar ve olası risklere karşı alınan tedbirler "Aşırı Yağış Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nda ele alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Antalya genelinde yaşanan sel, su baskını ve müdahale çalışmaları ile 26-27 Ocak'ta kuvvetli yağış ve fırtına beklentisiyle oluşabilecek olası risklere karşı alınan tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda 22-25 Ocak'ta kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışlara ilişkin meteorolojik veriler, ihbar sayıları, arama-kurtarma faaliyetleri ve kurumlar arası koordinasyon çalışmaları masaya yatırıldı.

Bölgede 23 Ocak itibarıyla başlayan yağışlar sonucu il genelinde su baskını, mahsur kalma ve diğer olaylara ilişkin toplam 1112'si su baskını olmak üzere 1194 ihbar alındığı bilgisi paylaşılan toplantıda, AFAD, itfaiye, ASAT, emniyet, jandarma ve belediye ekiplerince yapılan müdahalelerde 170 kişinin güvenli şekilde kurtarıldığı belirtildi.

Ayrıca ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışmalarının devam ettiği, kritik noktalarda gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ifade edildi.

Toplantıda, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı 4 bin 532 personel ile 1535 araç, 272 iş makinesi ve 184 motopompun sahada aktif olarak görev aldığı kaydedildi.

Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, AFAD Müdürü Necmi Erçin, Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Murat Ayvazoğlu ile kamu kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.