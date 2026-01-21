İlginizi Çekebilir

Beymen Reborn platformuna mobilya ve ev aksesuarları eklendi
Karmod'dan Tunus'a konteyner şantiye ihracatı
Osmaniyeli sporcular, Türkiye Ju Jıtsu Şampiyonası’ndan 19 madalyayla döndü
Osmaniye'de emniyet personeli kan bağışında bulundu
Antalya'da Atatürk Devlet Hastanesinin yapım ihalesi bu yıl gerçekleştirilecek
Vali Dr. Yılmaz Eskişehir'de görevine başladı
Burdur'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
Milli okçu Mete Gazoz ve teknik direktör Ergin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Hayat Finans'tan KOBİ'lere yönelik dijital bankacılık modeli
Adana'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Antalya'da Atatürk Devlet Hastanesinin yapım ihalesi bu yıl gerçekleştirilecek

Antalya

Antalya'da Atatürk Devlet Hastanesinin yapım ihalesi bu yıl gerçekleştirilecek

ANTALYA - Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, yıkılıp yeniden inşa edilecek Atatürk Devlet Hastanesinin yapım ihalesinin bu yıl gerçekleştirileceğini bildirdi.

Özkan, kentteki sağlık yatırımlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2026'nın yatırımların planlandığı ve hayata geçirildiği bir yıl olacağını söyledi.

Atatürk Devlet Hastanesinin yerine yapılacak 300 yataklı yeni hastane sürecinin devam ettiğini belirten Özkan, "Atatürk Devlet Hastanemizin proje ihalesi yapıldı, kısa sürede alan projesi açıldıktan sonra yeni hastanenin yapım ihalesi 2026'da inşallah gerçekleşecek." dedi.

Yeni Serik Devlet Hastanesinin 2027 yatırımına alınması için de çalışmaları başlattıklarını duyuran Özkan, "Sağlık Bakanlığımızın Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı çerçevesinde özellikle birinci basamağı güçlendirmeye yönelik Antalya'da yoğun çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.



Yurt Dünya 21.01.2026 15:50:24 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da atatürk devlet hastanesinin yapım ihalesi bu yıl gerçekleştirilecek

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Böyle Yetenekler Kaymakamlıkla Sınırlı Kalmamalı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Beymen Reborn platformuna mobilya ve ev aksesuarları eklendi

2

Karmod'dan Tunus'a konteyner şantiye ihracatı

3

Osmaniyeli sporcular, Türkiye Ju Jıtsu Şampiyonası’ndan 19 madalyayla döndü

4

Osmaniye'de emniyet personeli kan bağışında bulundu

5

Antalya'da Atatürk Devlet Hastanesinin yapım ihalesi bu yıl gerçekleştirilecek

6

Vali Dr. Yılmaz Eskişehir'de görevine başladı

7

Burdur'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

8

Milli okçu Mete Gazoz ve teknik direktör Ergin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

9

Hayat Finans'tan KOBİ'lere yönelik dijital bankacılık modeli

10

Adana'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı