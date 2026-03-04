Antalya'da atık lastiklerden yapılacak inovatif ürünlerin AR-GE projesi tanıtıldı

İlginizi Çekebilir

Antalya

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin, ömrünü tamamlamış lastiklerden yapacağı inovatif ürünlerle ilgili AR-GE projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi amfi salonunda gerçekleştirilen programda, atık lastiklerin kullanıldığı alanlar ve proje sürecinin nasıl işleyeceği konuşuldu.

Proje Yönetim Uzmanı Merve Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mühendis adaylarının plastik geri dönüşümden yeni AR-GE çalışmaları yapmalarını talep ettiklerini belirtti.

Öğrencilerden daha önce üretilmeyen ürünler beklediklerini söyleyen Bingöl, şunları kaydetti:

"Günümüzde atık lastik geri dönüşümden üretilen kauçuk granül zemin kaplamaları, ses titreşim yalıtımı, modifiye asfalt, ayakkabı tabanı gibi projeler zaten yapılmakta. Bizler, mühendis adaylarımızdan üretilmeyen ürünler, AR-GE çalışmaları bekliyoruz."

Geri dönüşümün yanı sıra, mühendis adaylarından sektörü dönüştürmelerini istediklerini aktaran Bingöl, "Ülkemizin sanayisinin gelecekte mühendislerimize çok büyük ihtiyaçları var. Sektörü dönüştürsünler, yeni fikirler oluştursunlar. Bu fikirler sonucunda yeni pazarlara girecekler." diye konuştu.

Bingöl, 2 ya da 3 ay sürecek çalışmalar sonucunda birinci öğrenciye 50 bin, ikinciye 40 bin, üçüncüye de 30 bin lira ödül verileceğini de sözlerine ekledi.

Lagedo Geri Dönüşüm Çözümleri firması Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Körpe de sunumunda, kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtların tükenmekte olduğunu ifade etti.

Lastiğin hammaddesi kauçuğun da petrolden yapıldığını aktaran Körpe, döngüsel ekonominin artık mühendislerin elinde olduğunu vurguladı.

Programa, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Torun, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.



